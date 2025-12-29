29 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

भाई के स्कूल जाते ही घर में घुस गया मकान मालिक, नाबालिग छात्रा को अकेले पाकर कर दी हैवानियत की सारी हदें पार

Crime News: घटना बुराड़ी के संत नगर इलाके की है। पीड़िता एक स्थानीय स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है और अपने परिवार के साथ आरोपी जितेंद्र के मकान में किराए पर रहती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 29, 2025

Rape case

प्रतिकात्मक फोटो

Crime News: दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी इलाके बुराड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 52 वर्षीय मकान मालिक ने अपने किरायेदार की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की इस हैवानियत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

11वीं कक्षा में पढ़ती है पीड़िता

घटना बुराड़ी के संत नगर इलाके की है। पीड़िता एक स्थानीय स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है और अपने परिवार के साथ आरोपी जितेंद्र के मकान में किराए पर रहती है। आरोपी जितेंद्र पास ही पूजा सामग्री बेचने की दुकान चलाता है और मकान के किराए से अपना गुजारा करता है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 22 और 20 वर्षीय दो बेटे हैं।

घर पर अकेली थी पीड़िता

पुलिस के अनुसार, घटना उस दिन की है जब पीड़िता स्कूल से घर लौटी थी। उसका छोटा भाई दूसरी शिफ्ट में सरकारी स्कूल गया हुआ था, जिससे घर में वह अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जितेंद्र मकान की मरम्मत कराने के बहाने घर में घुस आया। पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पीड़िता को धमकाते हुए अपनी दुकान पर ले गया।

मां को बताई आपबीती

शाम को जब पीड़िता की मां घर लौटीं, तो बेटी ने रोते-बिलखते पूरी आपबीती सुनाई। मां ने बिना देरी किए पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण बुराड़ी अस्पताल में कराया गया, जहां दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ-साथ POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी (उत्तर-पश्चिम) ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

Published on:

29 Dec 2025 05:44 pm

Hindi News / National News / भाई के स्कूल जाते ही घर में घुस गया मकान मालिक, नाबालिग छात्रा को अकेले पाकर कर दी हैवानियत की सारी हदें पार

