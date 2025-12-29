भाई के स्कूल जाते ही घर में घुस गया मकान मालिक, नाबालिग छात्रा को अकेले पाकर कर दी हैवानियत की सारी हदें पार

पुलिस के अनुसार, घटना उस दिन की है जब पीड़िता स्कूल से घर लौटी थी। उसका छोटा भाई दूसरी शिफ्ट में सरकारी स्कूल गया हुआ था, जिससे घर में वह अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जितेंद्र मकान की मरम्मत कराने के बहाने घर में घुस आया। पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पीड़िता को धमकाते हुए अपनी दुकान पर ले गया।