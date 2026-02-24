India AI Impact Summit 2026 मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने भी इस मामले पर बयान देते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदी की थी। वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार यह भूल गई है कि विरोध प्रदर्शन कोई अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र का मूल तत्व है। इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को बहादूरी से उजागर किया है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था, बिना किसी हिंसा को भड़काए। वेणुगोपाल ने मांग की कि गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर लगे सभी आरोप वापस लिए जाए।