India AI Impact Summit 2026 मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु (फोटो- आईएएनएस)
दिल्ली में आयोजित कए गए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के अनुसार भानु को मंगलवार तड़के करीब साढे चार बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, भानु को गिरफ्तार करके पुलिस तिलक मार्ग थाने ले गई है और थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। थाने की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही पुलिस के जवान भी गेट पर लगातार तैनात है। बता दें कि गिरफ्तारी से पहले भानु को हिरासत में लेकर पुलिस ने करीब 20 घंटे तक पूछताछ की थी। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस करीब 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
तिरुवल्लुर से कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने भानु की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सेंथिल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 20 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी से उदय भानु को सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। सेंथिल ने आगे लिखा, हमें उदय और यूथ कांग्रेस के योद्घाओं पर गर्व है। देश के युवाओं के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता मामले की शुरुआत से ही यूथ कांग्रेस की हरकत के पक्ष में बयानबाजी करते नजर आ रहे है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने भी इस मामले पर बयान देते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदी की थी। वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार यह भूल गई है कि विरोध प्रदर्शन कोई अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र का मूल तत्व है। इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को बहादूरी से उजागर किया है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था, बिना किसी हिंसा को भड़काए। वेणुगोपाल ने मांग की कि गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर लगे सभी आरोप वापस लिए जाए।
