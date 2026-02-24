मातम में बदली शादी की खुशियां, पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पुलिस वाले ने शख्स को मारी गोली

अनुज के अनुसार इसी विवाद के चलते परवेश ने आशीष की हत्या कर दी। शादी समारोह के दौरान परवेश अपने भाई संदीप और साले विपिन व विकास के साथ पहुंचा था। यहीं कार्यक्रम के बाद उन्होंने आशीष की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने आशीष के शव को कब्जे में लिया। इसके बाद मौके पर क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) को बुलाकर सबूत जुटाए गए। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान परवेश, उसके भाई संदीप और साले विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। चौथा आरोपी विकास अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है।