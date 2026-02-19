एक साल के मासूम बच्चे के साथ मां को जिंदा जलाया, डायन होने के शक में दिया घटना को अंजाम

यह घटना मंगलवार देर रात कुमरडुंगी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। पुलिस के अनुसार करीब एक दर्जन लोग महिला और उसके पति के घर के बाहर जमा हो गए और महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाने लगे। पति ने अपनी शिकायत में बताया कि शोर सुनकर जब वह बाहर निकला तो भीड़ उसकी पत्नी को डायन कहकर गालियां दे रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसकी पत्नी पर केरोसिन डाल दिया। इस दौरान महिला की गोद में उसका बच्चा भी था लेकिन हमलावरों ने इस बात की कोई चिंता नहीं की और दोनों को आग के हवाले कर दिया।