कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के सामने भी है ये बड़ी चुनौती, विधानसभा चुनाव से पहले वजह आई सामने

2021 चुनाव में ये दोनों दल तीसरे मोर्चे के रूप में लड़े थे, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ था। हालांकि केवल एक सीट जीती, जहां राइजोर दल के नेता अखिल गोगोई विधायक बने, लेकिन कई सीटों पर इनके वोट भाजपा की जीत के अंतर से ज्यादा थे। इसी अनुभव के बाद कांग्रेस ने एआईयूडीएफ से दूरी बनाकर इन क्षेत्रीय दलों से नजदीकी बढ़ानी शुरू की।