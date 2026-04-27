तेलंगाना पुलिस की ‘मौज’! अब बर्थडे और शादी की सालगिरह पर मिलेगी छुट्टी, DGP का बड़ा तोहफा

Telangana Police Leave Rule: तेलंगाना सरकार ने पुलिस बल के कल्याण और मनोबल बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी दी जाएगी। यह फैसला पुलिस कर्मियों के दबाव भरे फील्ड ड्यूटी को देखते हुए लिया गया है, ताकि वे अपने परिवार के साथ इन खास मौकों को मना सकें। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) बी. शिवधर रेड्डी ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पुलिस कल्याण को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हर पुलिस अधिकारी और स्टाफ सदस्य को अपने जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ पर परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी दी जाएगी।