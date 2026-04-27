27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नया अपराध करने पर अपने आप रद्द नहीं होगी ‘जमानत’

Supreme Court Bail Ruling: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि जमानत रद्द करना और जमानत देने से इनकार करना दो अलग-अलग चीजें हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Apr 27, 2026

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (सोर्स: ANI)

Supreme Court Landmark Judgment Bail: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नए अपराध में शामिल होने के आधार पर अकेले वैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सकता है, जब तक कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 480(3) के तहत वैधानिक प्रावधान पूरी तरह से रद्द न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का आदेश

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंद्रकर की पीठ ने मध्य प्रदेश के नारायण के खिलाफ इस फैसले पर अपील की। नारायण को मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज मामले में 20 नवंबर 2024 को जमानत मिल गई थी। बाद में अभियोजन पक्ष ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को रद्द कर दिया और नारायण की जमानत बहाल कर दी।

धारा 480(3) बीएनएसएस का आधिपत्य

सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 480(3) की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि सख्त जमानत की शर्त केवल उन मामलों में दी जा सकती है जहां अपराध की सजा सात साल या उससे अधिक की कैद हो, या बीएनएसएस के आने वाले अपराध के अंतर्गत आने वाले अध्यायों में शामिल हैं।
अदालत ने कहा, 'धारा 480(3) बीएनएसएस के मित्रता पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष या उससे अधिक वर्ष से अधिक के अपराध में शामिल है, तो उसे रिहा करने के लिए अदालत में आवेदन किया जा सकता है।' वर्तमान मामले में नए अपराध की सजा पांच वर्ष से कम थी, इसलिए धारा 480(3) बीएनएसएस पर प्रतिबंध लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नए अपराध को शामिल करने के आधार पर इसे रद्द करना जरूरी नहीं है।

न्यायालय की सावधानी

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अमेज़न को चेतावनी दी कि वह किसी भी आपराधिक घटना में शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी अन्य आपराधिक प्रकृति की गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। यदि वह धारा 480 (3) बीएनएसएस या अन्य संगठनों के तहत अपराध में पाया जाता है, तो राज्य सरकार कानून के नए फ़ेहरिस्त के अनुसार दस्तावेज़ को रद्द करने की गारंटी देगा।

ये भी पढ़ें

होर्मुज में तनाव जारी! 12 भारतीय क्रू वाले जहाज पर फायरिंग
राष्ट्रीय
Strait of Hormuz Firing Dispute

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 08:51 pm

Hindi News / National News / सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नया अपराध करने पर अपने आप रद्द नहीं होगी ‘जमानत’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मुंबई-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन पटरी से उतर गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

Mumbai Solapur Vande Bharat Train Derails
राष्ट्रीय

भारतीय कंपनी IOCL को मिला तेल-गैस का नया भंडार, संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर

IOCL Discovers New Oil and Gas Reserves
राष्ट्रीय

बड़े भाई की विधवा को छोटे भाई ने अपनी जागीर समझ ली- फिर ‘राज’ महल में लिया गया बदला

Rajmahal book review
राष्ट्रीय

लिव-इन में 15 साल साथ रहे, अब यौन उत्पीड़न का आरोप? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

Supreme Court on Live-in Relationship
राष्ट्रीय

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी, जानिए क्या होगा बदलाव

Ladakh new districts
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.