सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नया अपराध करने पर अपने आप रद्द नहीं होगी ‘जमानत’

सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 480(3) की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि सख्त जमानत की शर्त केवल उन मामलों में दी जा सकती है जहां अपराध की सजा सात साल या उससे अधिक की कैद हो, या बीएनएसएस के आने वाले अपराध के अंतर्गत आने वाले अध्यायों में शामिल हैं।

अदालत ने कहा, 'धारा 480(3) बीएनएसएस के मित्रता पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष या उससे अधिक वर्ष से अधिक के अपराध में शामिल है, तो उसे रिहा करने के लिए अदालत में आवेदन किया जा सकता है।' वर्तमान मामले में नए अपराध की सजा पांच वर्ष से कम थी, इसलिए धारा 480(3) बीएनएसएस पर प्रतिबंध लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नए अपराध को शामिल करने के आधार पर इसे रद्द करना जरूरी नहीं है।