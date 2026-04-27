सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नया अपराध करने पर अपने आप रद्द नहीं होगी ‘जमानत’

सुप्रीम कोर्ट (सोर्स: ANI)
Supreme Court Landmark Judgment Bail: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नए अपराध में शामिल होने के आधार पर अकेले वैधानिक प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सकता है, जब तक कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 480(3) के तहत वैधानिक प्रावधान पूरी तरह से रद्द न किया जाए।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंद्रकर की पीठ ने मध्य प्रदेश के नारायण के खिलाफ इस फैसले पर अपील की। नारायण को मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज मामले में 20 नवंबर 2024 को जमानत मिल गई थी। बाद में अभियोजन पक्ष ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को रद्द कर दिया और नारायण की जमानत बहाल कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 480(3) की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि सख्त जमानत की शर्त केवल उन मामलों में दी जा सकती है जहां अपराध की सजा सात साल या उससे अधिक की कैद हो, या बीएनएसएस के आने वाले अपराध के अंतर्गत आने वाले अध्यायों में शामिल हैं।
अदालत ने कहा, 'धारा 480(3) बीएनएसएस के मित्रता पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष या उससे अधिक वर्ष से अधिक के अपराध में शामिल है, तो उसे रिहा करने के लिए अदालत में आवेदन किया जा सकता है।' वर्तमान मामले में नए अपराध की सजा पांच वर्ष से कम थी, इसलिए धारा 480(3) बीएनएसएस पर प्रतिबंध लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नए अपराध को शामिल करने के आधार पर इसे रद्द करना जरूरी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अमेज़न को चेतावनी दी कि वह किसी भी आपराधिक घटना में शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी अन्य आपराधिक प्रकृति की गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। यदि वह धारा 480 (3) बीएनएसएस या अन्य संगठनों के तहत अपराध में पाया जाता है, तो राज्य सरकार कानून के नए फ़ेहरिस्त के अनुसार दस्तावेज़ को रद्द करने की गारंटी देगा।
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