बड़े भाई की विधवा को छोटे भाई ने अपनी जागीर समझ ली- फिर ‘राज’ महल में लिया गया बदला

लेखक का मुख्य पात्र अभिमन्यु असाधारण जासूस है। ‘बेगुनाह’, ‘मेरे बाद’ और ‘माया ही मोक्ष है’ के बाद चौथे उपन्यास ‘राजमहल’ में एक बार फिर वह सामने है। वह अपराध से पहले और बाद की कड़ियों को जोड़ते हुए साजिश की अंतिम परत तक पहुंच जाता है। ‘राजमहल’ को पढ़ते हुए अभिमन्यु आसपास ही महसूस होता है। एक दिन दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में सिंह शस्त्र भंडार में पिस्तौल खरीदने आई युवती से बात करते हुए उसे पता नहीं था कि इस छोटी-सी मुलाकात से वह एक हत्याकांड की जड़ तक पहुंच जाएगा। टाटा घोष नाम की इस युवती को क्या अपनी हत्या का डर था? या वह किसी और की हत्या की साजिश रच रही थी? इस बीच अभिमन्यु की मुलाकात टाटा घोष की सहेली तमन्ना से होती है जो राजगढ़ रियासत की राजकुमारी है। उसके पिता अक्षदीप सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं। तमन्ना लंदन में पली-बढ़ी है। वहीं पढ़ाई की है। मगर उस पर राजमहल की झूठी शानो-शौकत हावी है। वह आज भी कथित राजशाही के दिखावे में जी रही है। उसे इस बात का खौफ है कि कोई उसकी जान ले सकता है। अपने ही राजमहल में उसे साजिश दिखाई देती है।