‘हर जगह खिल रहा NDA का कमल’, चुनावों के बाद शहजाद पूनावाला ने चार राज्यों में जीत का किया दावा

पूनावाला ने पश्चिम बंगाल के पिछले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यहां कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन इस बार स्थिति में सुधार हुआ है। बीजेपी का दावा है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से मतदाताओं में भरोसा बढ़ा है। बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार, असम में एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई गई है, जबकि केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की वापसी के संकेत हैं, हालांकि कुछ सर्वे में नए राजनीतिक दलों के उभरने की बात भी कही गई है। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है और दावा कर रही है कि वह पहली बार राज्य में सरकार बनाने के करीब है। हालांकि अंतिम फैसला 4 मई को मतगणना के बाद ही साफ होगा। सभी दलों की नजर अब नतीजों पर टिकी है।