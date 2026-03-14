फिर बदला मौसम का मिजाज: 14, 15, 16, 17 मार्च तक भारी बारिश, IMD ने जारी किया Alert

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (File Photo)
Heavy Rain Alert: गर्मी के तीखे तेवर के बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों का मौसम एक बार फिर बदल गया है। पूर्वाेत्तर के राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। अगले चार दिन तक देश के उत्तर-पश्चिम व मध्य और पूर्वाेत्तर के अधिकतर हिस्सों में बारिश व गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का मौसम रहेगा।
मौसम विभाग ने 14 से 17 मार्च तक अलग-अलग हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहने से लू और गर्मी में आशिंक राहत मिली है।उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानों के तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस व पश्चिमी हिमालय में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।
IMD के अनुसार शुक्रवार को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में चमक-गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश तथा हिमालयी रेंज के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी व बारिश दर्ज की गई। पूर्वोत्तर राज्यों में 16 मार्च तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।
शनिवार से उत्तर-पश्चिम भारत के जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में छिटपुट से व्यापक बारिश व बर्फबारी होगी। शनिवार से सोमवार तक राजस्थान, दिल्ली व पंजाब के कई हिस्सों में छिटपुट और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में गरज-चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है।
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