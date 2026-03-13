Us-Israel Iran War: ट्रंप की सनक से पूरी दुनिया हो रही परेशान, जा चुकी 2100 लोगों की जान

भारत में 12 मार्च को सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक फरवरी में खुदरा महंगाई दर 3.21 फीसदी पर पहुंच गई, जो जनवरी में 2.74 प्रतिशत थी। यह तब है, जब फरवरी में युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा नहीं हुआ था।

जानकार मानते हैं कि ईरान से अमरीका-इजरायल के युद्ध का रूस को दोहरा फायदा हो सकता है। एक तो, तेल से कमाई के रूप में। हाल के दिनों में भारत का ही रूस से तेल आयात 50 फीसदी बढ़ गया है। उसकी तेल से कमाई बढ़ेगी तो उसे यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलेगी। दूसरा, अमेरिका को अगर ईरान से युद्ध में ज्यादा मिसाइलें लगानी पड़ीं तो यूक्रेन का अमरीकी रक्षा कवच कमजोर पड़ सकता है। रूस इसका भी फायदा उठा सकता है।