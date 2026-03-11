11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नशे की लत में डूबे माता-पिता ने शराब पीने के लिए कर दिया जिगर के टुकड़े का सौदा

तेलंगाना में शराब पीने के लिए मां-बाप ने अपने नवजात बेटे को बेच दिया। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Vinay Shakya

Mar 11, 2026

Parents sold their child

माता-पिता ने अपने बच्चे को बेच दिया (AI Image)

Parents Sold their Child: तेलंगाना में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तेलंगाना के मेडक जिले में शराब पीने के लिए दंपति ने अपने नवजात बच्चे को बेच दिया। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने नवजात बच्चे को बरामद कर लिया। फिलहाल, बच्चे को पुलिस की सुरक्षा के बीच उसकी मां के साथ सखी सेंटर में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक, मेडक जिले के गांव लिंगासनीपल्ली थांडा निवासी महेश और उसकी पत्नी मंजुला दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं। वे शराब पीने के आदी हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब पीने में खर्च कर देते हैं।

दंपति ने 1.70 लाख रुपए में किया था नवजात का सौदा


महेश की पत्नी मंजुला ने 10 फरवरी को एक मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही दंपति को शराब पीने की इच्छा हुई। शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं होने की वजह से दंपति ने नवजात का सौदा करने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि कामारेड्डी जिले के कंचरला गांव के निवासी एक दंपति के बच्चे नहीं हैं। उन्हें बिचौलिए के जरिए नवजात बच्चे के बारे में पता चला। दंपति ने बिचौलिए के जरिए बच्चे का सौदा कर लिया। बीते 4 मार्च को कामारेड्डी जिले के दंपति ने 1.70 लाख रुपए देकर बच्चे को खरीद लिया। इस सौदेबाजी की पूरी रकम कैश में दी गई थी।

ऐसे खुला बच्चे की सौदेबादी का राज


बच्चे के जन्म के बाद मंजुला आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं गई। आंगनवाड़ी में मंजुला की अनुपस्थिति को लेकर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) की पर्यवेक्षक पारला विजयलक्ष्मी ने गांव वालों से पूछताछ की। इसके बाद विजयलक्ष्मी मंजुला के घर पहुंची तो ताला लगा मिला। विजयलक्ष्मी मंजुला के पड़ोसियों से बातचीत की पता चला कि महेश अपनी पत्नी को लेकर रिश्तेदार के घर चेगुंटा चला गया है। विजयलक्ष्मी ने चेगुंटा में जानकारी जुटाई तो पता चला कि मंजुला को बच्चे के बिना देखा गया है। इसके बाद ICDS की पर्यवेक्षक विजयलक्ष्मी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा राज खुल गया।

पुलिस ने बच्चा खरीदने और बेचने वालों से की पूछताछ


मेडक DCP प्रसन्ना कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बच्चे के माता-पिता, मध्यस्थों और खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया। वहीँ बच्चे को कामारेड्डी से मेडक के सखी केंद्र में भेज दिया गया। बिचौलिए, बच्चा खरीदने और बेचने वाले दंपति से पूछताछ की गई है। इस पूरे कारनामे में शामिल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बच्चे की कीमत लगाई ₹5 लाख, फिर 1.70 लाख में तय हुआ सौदा


बच्चे का सौदा करने वाले दंपति मंजुला-महेश की मुलाकात मेडक में बिचौलिए नागाराजू और स्वप्ना से हुई थी। इसी दौरान दंपति और बिचौलिए के बीच बच्चे को बेचने की बात हुई। बिलौलिए ने पुलिस को बताया कि मंजुला और महेश ने 5 लाख रुपए में बच्चा बेचने की बात कही थी, लेकिन 1.70 लाख में सौदा तय हुआ। इसके बाद मेडक के शालीपेट गांव में स्टाम्प पेपर पर लिखित समझौता करके मंजुला और महेश ने अपने बच्चे को नागाराजू और स्वप्ना को बेच दिया। इसके बाद नागाराजू और स्वप्ना ने बच्चे को कामारेड्डी जिले के कंचेरला गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदार नरसोला राजू और उसकी पत्नी रजिथा को सौंप दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 06:02 pm

Hindi News / National News / नशे की लत में डूबे माता-पिता ने शराब पीने के लिए कर दिया जिगर के टुकड़े का सौदा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कांग्रेस MLA की बढ़ी मुश्किलें! महिलाओं पर विवादित टिप्पणी पर मचा बवाल, क्या अब जाएगी विधायकी!

Sukhpal Singh Khaira
राष्ट्रीय

भारतीय नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ईरान-इजरायल संघर्ष पर PM मोदी का बड़ा बयान

PM Modi
राष्ट्रीय

जंग के बीच भारत में LPG गैस का संकट! चेन्नई में रेस्तरां बंद…दिल्ली हाई कोर्ट में लंच नहीं, खाद फैक्ट्रियां बंद

LPG Crisis India
राष्ट्रीय

मौसम के बदले तेवर: 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

LPG बचाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम, IRCTC ने जारी किया आदेश

Indian Railways
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.