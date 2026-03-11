नशे की लत में डूबे माता-पिता ने शराब पीने के लिए कर दिया जिगर के टुकड़े का सौदा



महेश की पत्नी मंजुला ने 10 फरवरी को एक मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही दंपति को शराब पीने की इच्छा हुई। शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं होने की वजह से दंपति ने नवजात का सौदा करने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि कामारेड्डी जिले के कंचरला गांव के निवासी एक दंपति के बच्चे नहीं हैं। उन्हें बिचौलिए के जरिए नवजात बच्चे के बारे में पता चला। दंपति ने बिचौलिए के जरिए बच्चे का सौदा कर लिया। बीते 4 मार्च को कामारेड्डी जिले के दंपति ने 1.70 लाख रुपए देकर बच्चे को खरीद लिया। इस सौदेबाजी की पूरी रकम कैश में दी गई थी।