भारतीय नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ईरान-इजरायल संघर्ष पर PM मोदी का बड़ा बयान

विकास योजनाओं के उद्घाटन के मौके पर PM मोदी ने कहा कि भारत आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसे हर काम के लिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और क्लीन एनर्जी की आवश्यकता है। और भारत सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप के देशों में से एक बन चुका है। हमारा प्रयास है कि केरला भी सोलर पावर जेनरेशन में और आगे बढ़े। इसी मकसद से आज वेस्ट कल्लाडा, उसमें 50 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। केरल में बहुत बड़ी संख्या में वॉटर बॉडीज हैं। इसलिए, यहां फ्लोटिंग सोलर पावर क्षेत्र में बहुत संभावना है।