Bengal Elections: पीएम मोदी के बंगाल दौरे के बाद भाजपा उठाएगी बड़ा कदम, TMC की बढ़ने वाली है टेंशन

प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुख सदस्य शामिल हुए। इस दौरान उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। एक सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 150 से अधिक नामों पर मंथन हुआ है। पहली सूची फाइनल हो गई है। अन्य उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए समिति की एक और बैठक जल्द होने की संभावना है। बीजेपी इस पैंतरे से टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर बढ़त लेने की कोशिश में जुटी है।