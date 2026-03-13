गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच सरकार का आया बयान, जानें क्या कहा

इस दौरान मोदी सरकार में मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि संकट से पहले भारत के लगभग 45% कच्चे तेल का आयात होर्मुज मार्ग से होता था, लेकिन अब वैकल्पिक स्रोतों से इतनी मात्रा सुनिश्चित कर ली गई है जो उस मार्ग से मिलने वाली आपूर्ति से भी अधिक है। वर्तमान में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में गैर-होर्मुज स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 70% हो गई है, जो पहले 55% थी।