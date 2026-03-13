13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच सरकार का आया बयान, जानें क्या कहा

Israel Iran US war energy impact: संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने आगे कहा कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 13, 2026

India,liquefied petroleum gas,cooking gas,LPG imports,petroleum minister, India LPG supply diversification,

हरदीप सिंह पुरी ने लोक सभा में LPG को लेकर दिया बयान (Photo-IANS)

Hardeep Singh Puri statement in Lok Sabha: देश में कई जगहों पर एलपीजी को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच मोदी सरकार का बयान सामने आया है। लोक सभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत अब खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से भी एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले भारत अपनी लगभग 60% एलपीजी जरूरतें कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आयात करता था, जबकि करीब 40% उत्पादन देश में ही होता था। लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए आयात स्रोतों को सक्रिय रूप से विविध किया गया है ताकि आपूर्ति बाधित न हो।

जंग के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा असर

संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने आगे कहा कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इस जंग के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाला मार्ग प्रभावित हुआ है।

कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित- पुरी

इस दौरान मोदी सरकार में मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि संकट से पहले भारत के लगभग 45% कच्चे तेल का आयात होर्मुज मार्ग से होता था, लेकिन अब वैकल्पिक स्रोतों से इतनी मात्रा सुनिश्चित कर ली गई है जो उस मार्ग से मिलने वाली आपूर्ति से भी अधिक है। वर्तमान में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में गैर-होर्मुज स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 70% हो गई है, जो पहले 55% थी।

‘40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा भारत’

उन्होंने बताया कि भारत अब 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि 2006-07 में यह संख्या 27 थी। इससे आपूर्ति में लचीलापन बढ़ा है और देश की रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, कुछ तो 100% से भी अधिक क्षमता पर चल रही हैं। मंत्री ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या फ्यूल ऑयल की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को भी प्राथमिकता के आधार पर प्रबंधित किया है। घरेलू पाइप्ड गैस और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह बरकरार रखी गई है। वहीं उद्योगों को उनकी औसत खपत का लगभग 80% और उर्वरक संयंत्रों को 70% गैस दी जा रही है ताकि खेती से जुड़ी जरूरतें प्रभावित न हों।

ये भी पढ़ें

लोक सभा में राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, कहा- कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया
राष्ट्रीय
Parliament budget session,Parliament LIVE Updates,Parliament Updates,Uproar in Loksabha,no confidence against Birla,

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 07:49 am

Hindi News / National News / गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच सरकार का आया बयान, जानें क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फिर बदेलगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में 14, 15, 16, 17 को बारिश का IMD Alert

Rain Alert
राष्ट्रीय

होर्मुज स्ट्रेट से निकलेंगे भारतीय जहाज, सरकार बोली – गैस पर अफवाहें न फैलाएं

Indian ship in Strait of Hormuz
राष्ट्रीय

अनिल अंबानी को लगा बड़ा झटका, ईडी ने की 581 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Anil Ambani
राष्ट्रीय

Bengal Elections: पीएम मोदी के बंगाल दौरे के बाद भाजपा उठाएगी बड़ा कदम, TMC की बढ़ने वाली है टेंशन

BJP vs TMC
राष्ट्रीय

PM Modi का दो दिवसीय असम-बंगाल दौरा, 66 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.