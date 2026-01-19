पाकिस्तान किस ‘मकसद’ की ओर बढ़ रहा है? सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयान से बढ़ी हलचल

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक बयान ने हलचल बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने देश की स्थापना के मकसद को लेकर एक रहस्यमयी और वैचारिक बयान दिया है। पाकिस्तानी अखबार द इंटरनेशनल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस उद्देश्य के लिए बना था, वह अब तेजी से उस मंजिल की ओर बढ़ रहा है।