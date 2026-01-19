19 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

पाकिस्तान किस ‘मकसद’ की ओर बढ़ रहा है? सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयान से बढ़ी हलचल

आसिम मुनीर ने कहा- पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना देश है और आज उसे इस्लामी दुनिया में एक विशेष दर्जा और अहमियत हासिल है।

भारत

image

Ashib Khan

Jan 19, 2026

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक बयान ने हलचल बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने देश की स्थापना के मकसद को लेकर एक रहस्यमयी और वैचारिक बयान दिया है। पाकिस्तानी अखबार द इंटरनेशनल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस उद्देश्य के लिए बना था, वह अब तेजी से उस मंजिल की ओर बढ़ रहा है।

आसिम मुनीर ने कहा, “अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है ताकि वह उस महान उद्देश्य को हासिल कर सके जिसके लिए उसका निर्माण हुआ था। देश तेज़ी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।”

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना देश है और आज उसे इस्लामी दुनिया में एक विशेष दर्जा और अहमियत हासिल है।

आतंकवाद पर सख्त रुख

सेना प्रमुख ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान जानता है कि आतंकवाद से कैसे निपटना है, और देश इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। मुनीर ने आगे कहा कि पाकिस्तान की वैश्विक हैसियत और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आने वाले वर्षों में उसकी बढ़ती अहमियत को दुनिया और अधिक गंभीरता से लेगी। 

उन्होंने यह भी बताया कि ग़ज़ा के लिए प्रस्तावित अमेरिकी “बोर्ड ऑफ पीस” में पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया है, जिसे इस्लामी देशों में पाकिस्तान की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देश उन इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ भी लगातार अभियान चला रहा है, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे सीमा पार अफगानिस्तान में स्थित हैं।

पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया रक्षा समझौता

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वित्त और रक्षा मामलों में इस्लामी उम्माह का हवाला देने की कोशिश की है। हाल ही में उसने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत उसने रियाद की रक्षा के लिए अपने परमाणु हथियार सौंपने की प्रतिबद्धता जताई है।

Published on:

19 Jan 2026 06:05 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान किस ‘मकसद’ की ओर बढ़ रहा है? सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयान से बढ़ी हलचल

