Iran Protest: ईरान में मौतों को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने, 24 हजार गिरफ्तार

Iran Protest: ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। यह दावा क्षेत्र में तैनात एक ईरानी अधिकारी ने रविवार को किया। अधिकारी ने कहा कि ये आंकड़े सत्यापित हैं और अंतिम मृतक संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है।