18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran Protest: ईरान में मौतों को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने, 24 हजार गिरफ्तार

Iran Protests: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने हिंसा के लिए अमेरिका और इज़रायल को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वीकार किया कि “कई हजार लोगों की मौत” हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 18, 2026

Iran Protests, Iran Violence News, Iran Death Toll, Iran Arrests,

ईरान में मौतों को लेकर आंकड़ा आया सामने (Photo-IANS)

Iran Protest: ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। यह दावा क्षेत्र में तैनात एक ईरानी अधिकारी ने रविवार को किया। अधिकारी ने कहा कि ये आंकड़े सत्यापित हैं और अंतिम मृतक संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है।

24,000 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (HRANA) के मुताबिक अब तक 3,308 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4,382 मामलों की जांच जारी है। संगठन ने दावा किया कि 24,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ईरानी अधिकारी ने इन आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया बताते हुए कहा कि मृतकों की संख्या में कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा।

ईरानी अधिकारी ने आरोप लगाया कि हिंसा के लिए आतंकी और सशस्त्र उपद्रवी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आम नागरिकों को निशाना बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि इन तत्वों को विदेशों से समर्थन और हथियार मिले हैं। 

1979 की क्रांति के बाद सबसे घातक आंदोलन

बता दें कि ईरान में ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को आर्थिक बदहाली के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन अगले दो हफ्तों में यह आंदोलन धार्मिक शासन को खत्म करने की मांग में बदल गया। यह प्रदर्शन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद का सबसे हिंसक जन आंदोलन माना जा रहा है।

इजरायल और अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने हिंसा के लिए अमेरिका और इज़रायल को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वीकार किया कि “कई हजार लोगों की मौत” हुई है। खामेनेई ने कहा था, “हम देश को युद्ध में नहीं झोंकेंगे, लेकिन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को बख्शा भी नहीं जाएगा।”

‘खुदा से जंग’ का आरोप

ईरान की न्यायपालिका के प्रवक्ता असघर जहांगीर ने बताया कि कई मामलों को ‘मोहारिब’ (खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना) की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत मृत्युदंड का प्रावधान है।

ये भी पढ़ें

Iran-US Tension: जंग से पीछे हटे ट्रंप? ईरान के दूत का बड़ा दावा- तेहरान से कहा ‘हम हमला नहीं चाहते
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Jan 2026 06:45 pm

Hindi News / World / Iran Protest: ईरान में मौतों को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने, 24 हजार गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Trump Greenland Deal: ट्रंप की जिद ने दुनिया में मचाया हड़कंप, भारत के लिए खुला कुबेर का खजाना!

Trump Greenland Deal
कारोबार

Davos 2026: ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' से डरी दुनिया, क्या भारत बनेगा ग्लोबल लीडर?

Davos 2026 and india
कारोबार

कराची के मॉल में लगी भीषण आग: 13 घंटों से नहीं पाया गया काबू, अब तक छह लोगों की हुई मौत

Pakistan Karachi mall fire
विदेश

पोलैंड की पुतिन को दो टूक, कहा- 'रूस अब चीन का आर्थिक गुलाम बन रहा है', यूक्रेन को डटे रहने का संदेश

JLF 2026 Jaipur Radoslaw Sikorski Speech
विदेश

बेचारा Robot! रेल की पटरियों ने ले ली रोबोट की 'जान', रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Robot vs Train
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.