Iran-US Tension: जंग से पीछे हटे ट्रंप? ईरान के दूत का बड़ा दावा- तेहरान से कहा ‘हम हमला नहीं चाहते

Iran-US Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सूचित किया है कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। यह जानकारी अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के हवाले से जेरूसलम पोस्ट ने दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भारी जानमाल के नुकसान और क्षेत्रीय तनाव में तेज़ी देखी जा रही है।