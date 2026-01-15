15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Iran-US Tension: जंग से पीछे हटे ट्रंप? ईरान के दूत का बड़ा दावा- तेहरान से कहा ‘हम हमला नहीं चाहते

पाकिस्तान में राजदूत रज़ा अमीरी के हवाले से बताया कि ट्रंप ने ईरान से संयम बरतने का अनुरोध किया है और साथ ही यह आश्वासन दिया है कि अमेरिका की ओर से किसी हमले की कोई योजना नहीं है।

भारत

image

Ashib Khan

Jan 15, 2026

Iran-US Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सूचित किया है कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। यह जानकारी अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के हवाले से जेरूसलम पोस्ट ने दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भारी जानमाल के नुकसान और क्षेत्रीय तनाव में तेज़ी देखी जा रही है।

ईरान से संयम बरतने की अपील

जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी मीडिया संस्थान डॉन ने ईरान के पाकिस्तान में राजदूत रज़ा अमीरी के हवाले से बताया कि ट्रंप ने ईरान से संयम बरतने का अनुरोध किया है और साथ ही यह आश्वासन दिया है कि अमेरिका की ओर से किसी हमले की कोई योजना नहीं है।

बता दें कि यह कूटनीतिक संवाद ऐसे समय हुआ है जब ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है।

ट्रंप ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं और फांसी देने की कोई योजना नहीं है। यह जानकारी मुझे भरोसेमंद सूत्रों से मिली है। हम देखेंगे क्या होता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत नाराज़ होऊंगा।”

बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में 26 वर्षीय ईरानी प्रदर्शनकारी इरफान सोलतानी का मामला अंतरराष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया है, जिसे पहले मौत की सज़ा सुनाई गई थी।

ट्रंप ने शेयर की पोस्ट

गुरुवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि ईरानी प्रदर्शनकारी को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी तरह और मामलों में भी राहत मिल सकती है।’ यह अच्छी खबर है। उम्मीद है यह सिलसिला जारी रहेगा।

वहीं ईरान के न्यायपालिका प्रमुख ने एक दमनकारी कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की है।

Updated on:

15 Jan 2026 09:35 pm

Published on:

15 Jan 2026 09:34 pm

Hindi News / World / Iran-US Tension: जंग से पीछे हटे ट्रंप? ईरान के दूत का बड़ा दावा- तेहरान से कहा 'हम हमला नहीं चाहते

