ईरान से अचानक आया फोन! जयशंकर से क्या बात हुई, क्यों मची हलचल?

Iran Protest: ईरान में जारी हिंसा को लेकर भारत ने बुधवार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों को जल्द ही ईरान छोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान और उसके आसपास तेजी से बदल रहे हालात तथा बढ़ते तनाव पर विस्तार से चर्चा हुई।