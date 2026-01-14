14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ईरान से अचानक आया फोन! जयशंकर से क्या बात हुई, क्यों मची हलचल?

भारत के विदेश मंत्री एस जयंशकर ने कहा- ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 14, 2026

India Iran tensions, S Jaishankar Iran talks, Iran Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi, India Iran diplomatic talks,

ईरान के विदेश मंत्री का जयशंकर को आया फोन (Photo-IANS)

Iran Protest: ईरान में जारी हिंसा को लेकर भारत ने बुधवार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों को जल्द ही ईरान छोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान और उसके आसपास तेजी से बदल रहे हालात तथा बढ़ते तनाव पर विस्तार से चर्चा हुई।

विदेश मंत्री ने दी जानकारी

भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, “ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया। हमने ईरान और उसके आसपास विकसित हो रही स्थिति पर विचार-विमर्श किया।”

भारत ने जारी की थी एडवाइजरी

बता दें कि इससे पहले भारत ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी। ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और उन पर सख्त कार्रवाई के बीच अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं ने हालात और गंभीर कर दिए हैं।

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी कर छात्रों, तीर्थयात्रियों, कारोबारियों और पर्यटकों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया है। साथ ही जो भारतीय नागरिक फिलहाल वहां रह रहे हैं, उन्हें सतर्क रहने और विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

अब्बास अराघची ने इजरायल पर लगाया आरोप

बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि इजरायल इस मामले में अमेरिका को घसीटकर ईरान में हिंसा भड़का रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार वे दबी हुई बात को खुलकर कह रहे हैं।"

उन्होंने लिखा, "हमारी सड़कों पर खून बह रहा है, और इज़राइल खुलेआम 'हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों' पर गर्व जता रहा है, और 'यही सैकड़ों लोगों की मौत का कारण है।" उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ठीक से पता है कि हत्याओं को रोकने के लिए कहाँ जाना है।

2500 से ज्यादा लोगों की हुई मौत

वहीं मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, ईरान में जारी हिंसा में अब तक करीब 5,586 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हत्याओं को लेकर संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। 

ये भी पढ़ें

ईरान ने UAE, सऊदी अरब और तुर्की को दी धमकी, कहा- अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी करेंगे
विदेश
iran protests,iran protests 2026 live updates,iran protests 202,ayatollah ali khamenei,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 09:54 pm

Hindi News / National News / ईरान से अचानक आया फोन! जयशंकर से क्या बात हुई, क्यों मची हलचल?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.