ईरान से अचानक आया फोन! जयशंकर से क्या बात हुई, क्यों मची हलचल?

ईरान के विदेश मंत्री का जयशंकर को आया फोन (Photo-IANS)
Iran Protest: ईरान में जारी हिंसा को लेकर भारत ने बुधवार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों को जल्द ही ईरान छोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान और उसके आसपास तेजी से बदल रहे हालात तथा बढ़ते तनाव पर विस्तार से चर्चा हुई।
भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, “ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया। हमने ईरान और उसके आसपास विकसित हो रही स्थिति पर विचार-विमर्श किया।”
बता दें कि इससे पहले भारत ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी। ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और उन पर सख्त कार्रवाई के बीच अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं ने हालात और गंभीर कर दिए हैं।
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी कर छात्रों, तीर्थयात्रियों, कारोबारियों और पर्यटकों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया है। साथ ही जो भारतीय नागरिक फिलहाल वहां रह रहे हैं, उन्हें सतर्क रहने और विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि इजरायल इस मामले में अमेरिका को घसीटकर ईरान में हिंसा भड़का रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार वे दबी हुई बात को खुलकर कह रहे हैं।"
उन्होंने लिखा, "हमारी सड़कों पर खून बह रहा है, और इज़राइल खुलेआम 'हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों' पर गर्व जता रहा है, और 'यही सैकड़ों लोगों की मौत का कारण है।" उन्होंने आगे लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ठीक से पता है कि हत्याओं को रोकने के लिए कहाँ जाना है।
वहीं मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, ईरान में जारी हिंसा में अब तक करीब 5,586 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हत्याओं को लेकर संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है।
