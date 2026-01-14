ईरान ने UAE, सऊदी अरब और तुर्की को दी धमकी, कहा- अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी करेंगे

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सरकार को धमकी दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे अपने संस्थानों पर कब्जा कर लें। उन्होंने ईरानियों से कहा कि मदद आ रही है। ट्रंप ने ईरान सरकार से प्रदर्शनकारियों के प्रति मानवता दिखाने का भी आह्वान किया और मौजूदा प्रदर्शनों में हुई मौतों की निंदा की। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर ईरानी अधिकारी ईरान में जारी अशांति के दौरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देते हैं तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा।