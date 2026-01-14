14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान ने UAE, सऊदी अरब और तुर्की को दी धमकी, कहा- अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी करेंगे

Iran Protest: ईरान के शीर्ष न्यायाधीश ने देशव्यापी प्रदर्शनों में हिरासत में लिए गए लोगों के लिए त्वरित सुनवाई और फांसी की सजा का संकेत दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 14, 2026

iran protests,iran protests 2026 live updates,iran protests 202,ayatollah ali khamenei,

ईरान ने UAE, तुर्की और सऊदी अरब को दी धमकी (Photo-X)

Iran Protest: ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और तुर्की को धमकी दी है। ईरान ने कहा कि यदि अमेरिका हमला करेगा तो वह इन देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। साथ ही, उसने इन दोनों से अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोकने की अपील की है। दरअसल, ईरान में सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में करीब 2 हजार लोगों की मौत हो चुकी है।

‘तैयारी चरम पर हैं’

रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की धमकी के बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरोस्पेस कमांडर ने कहा कि अपनी तैयारी के चरम पर हैं। कमांडर ने कहा कि पिछले साल इजरायल के साथ 12 दिनों के युद्ध के बाद से ईरान के मिसाइल भंडार में वृद्धि हुई है, और उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान हुए नुकसान की मरम्मत कर दी गई है।

प्रदर्शनकारियों पर त्वरित सुनवाई के दिए निर्देश

इसी बीच ईरान के शीर्ष न्यायाधीश ने देशव्यापी प्रदर्शनों में हिरासत में लिए गए लोगों के लिए त्वरित सुनवाई और फांसी की सजा का संकेत दिया है। बता दें कि ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलामहुसैन मोहसेनी-एजेई ने एक वीडियो में ये टिप्पणियां कीं।

ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कही ये बात

बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सरकार को धमकी दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे अपने संस्थानों पर कब्जा कर लें। उन्होंने ईरानियों से कहा कि मदद आ रही है। ट्रंप ने ईरान सरकार से प्रदर्शनकारियों के प्रति मानवता दिखाने का भी आह्वान किया और मौजूदा प्रदर्शनों में हुई मौतों की निंदा की। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर ईरानी अधिकारी ईरान में जारी अशांति के दौरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देते हैं तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। 

ईरान ने ट्रंप पर लगाया ये आरोप

ईरान ने कहा कि अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप के लिए बहाना गढ़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देने, हिंसा भड़काने और देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें

ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस ने जताया दुख, कश्मीर का जिक्र कर ईराक और ईरान को लेकर कही ये बात
राष्ट्रीय
Iran protests, Congress reaction on Iran, Indian National Congress statement, Congress on Iran unrest,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 05:30 pm

Hindi News / World / ईरान ने UAE, सऊदी अरब और तुर्की को दी धमकी, कहा- अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी करेंगे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चावल से लेकर केसर तक... भारत-ईरान के बीच करोड़ों का कारोबार अब संकट में

Iran India Advisory
विदेश

ईरान में जुल्म की इंतिहा: प्रदर्शनकारी इरफान को फांसी, परिवार को 10 मिनट में किया विदा

Iran Protester Irfan Soltani Execution
विदेश

जल्दी छोड़ दो ईरान…अमेरिका की धमकी के बाद भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया, जानें और क्या कहा

Iran Protests
विदेश

ट्रंप की धमकी सुनकर तेहरान में हड़कंप! कौन हैं वो 8 कैदी जिन्हें ईरान की जेल से छुड़ाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

विदेश

World War 3? ईरान पर Trump की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी से मचा हड़कंप, क्या खामनेई का हाल सद्दाम जैसा होगा?

Iran-USA Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.