ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस ने जताया दुख, कश्मीर का जिक्र कर ईराक और ईरान को लेकर कही ये बात

ईरान में सरकार के विरोध हो रहे प्रदर्शन (Photo-X)
Iran protests: कांग्रेस ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस ने ईरान को भारत का भरोसेमंद मित्र बताया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन पर खुशी जाहिर कर रहे लोगों को लेकर भी बयान दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- इराक गिर चुका है। ईरान नहीं गिरना चाहिए। दोनों देश भारत के पुराने और भरोसेमंद मित्र रहे हैं और कश्मीर के मुद्दे पर लगातार भारत के साथ खड़े रहे हैं।
उन्होंने आगे लिखा कि एक मजबूत ईरान ने पाकिस्तान को सीमित रखा है और पश्चिमी दखलअंदाजी पर भी अंकुश लगाया है। जो भारतीय ईरान के पतन पर खुशी मना रहे हैं, वे भू-राजनीति को पूर्वाग्रह के साथ गलत ढंग से मिला रहे हैं। राष्ट्रीय हित किसी उधार लिए गए आक्रोश से कहीं ऊपर होता है।
बता दें कि आर्थिक बदहाली के कारण Gen-Z आक्रोश में है। सड़कों पर उतरकर लोगों ने सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने-सामने भी हुए। ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी (HRANA) के मुताबिक, देश में हिंसा में अब तक करीब 544 लोगों की मौत हो चुकी है।
ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाएगी, तो अमेरिका सीधा हस्तक्षेप करेगा।
वहीं ईरान में हिंसा के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करेगा तो अमेरिका सैन्य कदम उठाने पर विचार कर सकतेा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
ईरान ने विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है। ईरानी संसद अध्यक्ष ने कहा कि यदि अमेरिका हमला करेगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों की भी तारीफ की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ सख्त तरीके से निपटा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
