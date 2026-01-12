ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस ने जताया दुख, कश्मीर का जिक्र कर ईराक और ईरान को लेकर कही ये बात

Iran protests: कांग्रेस ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस ने ईरान को भारत का भरोसेमंद मित्र बताया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन पर खुशी जाहिर कर रहे लोगों को लेकर भी बयान दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- इराक गिर चुका है। ईरान नहीं गिरना चाहिए। दोनों देश भारत के पुराने और भरोसेमंद मित्र रहे हैं और कश्मीर के मुद्दे पर लगातार भारत के साथ खड़े रहे हैं।