मौसम फिर लेगा करवट: अगले 72 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न पूरे देश के लिए बेहतरीन रहा। इस दौरान देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो हर साल के मुकाबले ज़्यादा बारिश हुई। अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर बना हुआ है और 2026 में भी झमाझम बादल बरस रहे हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे भारी देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून 2025 सीज़न ने हर साल की तरह केरल में ही सबसे पहले दस्तक दी थी। तभी से राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अभी भी जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अब केरल में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे केरल में कई जगह जोरदार बारिश होगी।
पश्चिम बंगाल में मानसून 2025 सीज़न के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि सीज़न के खत्म होने के बाद राज्य में बारिश का दौर भी खत्म हो गया था, लेकिन अब फिर से राज्य में बारिश शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अब पश्चिम बंगाल में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे पश्चिम बंगाल में कई जगह झमाझम बादल बरसेंगे।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से अब देश में मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, यनम और रायलसीमा में अगले 72 घंटे जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी झमाझम बादल बरसने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग