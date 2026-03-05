मौसम फिर लेगा करवट: अगले 72 घंटे झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न पूरे देश के लिए बेहतरीन रहा। इस दौरान देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो हर साल के मुकाबले ज़्यादा बारिश हुई। अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर बना हुआ है और 2026 में भी झमाझम बादल बरस रहे हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से मौसम फिर करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे भारी देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।