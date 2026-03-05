‘नीतीश कुमार बीजेपी के जाल में फंस गए’…CM पद छोड़ने पर RJD MLC का बड़ा बयान, फूट-फूटकर रो रहे कार्यकर्ता

इस मामले पर विपक्षी RJD के MLC सुनिल सिंह की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सिंह ने इस मामले पर बयान देते हुए बीजेपी पर नीतीश का पद छिनने का आरोप लगाया है। सिंह ने मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के जाल में फंस गए है। RJD सांसद मनोज झा की भी की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। झा ने बिहार की हालिया परिस्थिति पर बयान देते हुए इसकी तुलना वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण से की है। झा ने मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि कल दोहपर के बाद से अचानक यह खबरें फैलने लगी है। अगर इन खबरों में कोई सच्चाई है और यह अफवाह नहीं है तो यह अपने आप में एक पॉलिटिकल चैप्टर के खत्म होने की कहानी कहता है। यह मादुरो का देसी संस्करण है।