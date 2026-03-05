एग्जाम के दौरान पेट में हुआ दर्द, 16 साल की लड़की ने बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म, फिर…

तेलंगाना के हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 16 साल की छात्रा ने परीक्षा के कुछ ही घंटों बाद एक बच्चे को जन्म दिया है। यह मामला नागरकर्नूल जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) का बताया जा रहा है। सोमवार को स्कूल में एग्जाम के दौरान फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट की एक छात्रा को तेज पेट दर्द हुआ। इसके बाद जब वह घर पहुंची तो उसकी मां उसे अस्पताल लेकर गई। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने की सलाह दी। इसके लिए मां और बेटी पास के एक डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे। रिपोर्ट के इंतजार के दौरान छात्रा वॉशरूम गई और वहीं अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया और उसने वहीं पर बच्चे को जन्म दे दिया।