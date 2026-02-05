चीन में न्यूड फोटो का काला कारोबार, पुरुष अपनी पत्नियों की तस्वीरें कर रहे पोस्ट, स्कूल भी सेफ नहीं

चीन में महिलाओं और लड़कियों की चोरी-छिपे ली जा रहीं न्यूड तस्वीरों और वीडियो का एक बड़ा अवैध नेटवर्क सामने आया है। यह कंटेंट सार्वजनिक शौचालयों, स्कूलों के बाथरूम, कपड़े बदलने के कमरे, अस्पतालों और यहां तक कि घरों के अंदर छिपे कैमरों से रिकॉर्ड किया जाता है। बाद में इन्हें टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप पर सीक्रेट ग्रुपों में बेचा जा रहा है। एक-एक ग्रुप के 50 हजार से लेकर एक लाख तक सदस्य हैं, जो विदेश से भी हैं। कई ग्रुपों में तो पुरुष अपनी पत्नियों, गर्लफ्रेंड्स, रिश्तेदारों या जान-पहचान की महिलाओं की निजी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं।