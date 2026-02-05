बांग्लादेश चुनाव से पहले बदले सुर: जमात-ए-इस्लामी ने घोषणापत्र में भारत से रिश्तों पर किया यह वादा

बांग्लादेश में चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी बीच इस्लामिक कंज़र्वेटिव पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने भारत समेत पड़ोसी देशों को लेकर अपने रुख में बड़ा बदलाव दिखाया है। बुधवार को जारी चुनावी घोषणापत्र में पार्टी ने साफ किया कि सत्ता में आने पर वह क्षेत्रीय देशों के साथ रचनात्मक, सहयोगात्मक और संतुलित रिश्तों को प्राथमिकता देगी।