Epstein Files: अंडरवियर में महिला के साथ पूर्व ब्रिटिश राजदूत की तस्वीरें वायरल, पार्टी से दिया इस्तीफा

मंडेलसन ने आगे कहा कि न तो उन्हें ऐसी कोई बात याद है और न हीं इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास है। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद इन आरोपों की जांच कराना चाहते है। मंडेलसन ने लेबर पार्टी की महासचिव होली रिडली को लिखे पत्र में कहा कि जिन आरोपों को वे गलत मानते हैं, उनकी जांच वे स्वयं करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि इस प्रक्रिया के दौरान वे पार्टी को और अधिक असहज स्थिति में नहीं डालना चाहते, इसलिए वे पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। मंडेलसन ने इस फैसले पर खेद और दुख भी जताया।