Imported फल या पहाड़ी सेब, डॉक्टर ने बताया कौन सा सेब है आपकी सेहत के लिए अमृत और कौन सा सिर्फ दिखावा!

आजकल तकनीक की मदद से सेब महीनों तक चमकदार और ताजे दिखते हैं। लेकिन अंदर मौजूद पोषण धीरे-धीरे कम हो जाता है। खासतौर पर विटामिन-C बहुत संवेदनशील होता है। लंबे समय तक स्टोरेज में रखने पर सेब अपने विटामिन-C का बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। विदेश से आने वाले सेब हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और हफ्तों तक ट्रांजिट में रहते हैं। वहीं Himachal Pradesh और Kashmir से आने वाले सेब जल्दी बाजार तक पहुंचते हैं, जिससे उनका पोषण बेहतर बना रहता है।