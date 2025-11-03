सर्दी में बारिश सेहत के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक? जानें डॉक्टर की राय

डॉ. गुप्ता कहते हैं कि सर्दी और बारिश के इस मिश्रित मौसम में कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं। गरम सूप, हर्बल चाय और हल्दी दूध लेते रहें। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करें और गुनगुना पानी पीते रहें। पर्याप्त नींद लें, तनाव से दूर रहें और बच्चों-बुजुर्गों को ठंड से बचाएं। सुबह की धूप में 15-20 मिनट जरूर बिताएं, क्योंकि यह शरीर में विटामिन D और पॉजिटिव एनर्जी दोनों बढ़ाती है।