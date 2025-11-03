Patrika LogoSwitch to English

सर्दी में बारिश सेहत के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक? जानें डॉक्टर की राय

Rain in Winter Health Effects: सर्दी में बारिश सेहत पर क्या असर डालती है? जानें डॉ. विशाल गुप्ता की राय, ठंड और बारिश के मौसम में सेहत, इम्यूनिटी और बचाव के जरूरी टिप्स।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Pooja Geete

Nov 03, 2025

Rain in Winter Health Effects

Rain in Winter Health Effects: सर्दी के मौसम में बारिश होने से ठंड बढ़ जाती है। सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जानिए डॉ. विशाल गुप्ता की राय। (Image: Patrika.com)

Rain in Winter Health Effects: सर्दी के मौसम में अगर बारिश हो जाए तब लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि अब तो ठंड और बढ़ जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं सर्दियों में बारिश होना सेहत के लिए कैसा है? जानेंगे डॉक्टर विशाल गुप्ता की राय कि सर्दी में बारिश होना हमारी सेहत पर, इम्यूनिटी और माहौल पर कैसा असर डालता है।

मौसम विज्ञान के अनुसार सर्दी के दिनों में होने वाली बारिश को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। यह ठंडी हवा के साथ नमी लेकर आती है, जिससे तापमान अचानक गिर जाता है इस मौसम में कोहरा और भी बढ़ जाता है। यानी मौसम और भी ठंडा हो जाता है।

सेहत पर क्या होगा असर, डॉ. विशाल गुप्ता की राय

डॉ. विशाल गुप्ता के अनुसार, सर्दी में बारिश होने से शरीर का तापमान घट जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है इससे कई बिमारियां जन्म ले लेती हैं, जिनमें सर्दी-जुकाम, वायरल फीवर और खांसी होना शामिल है।

हड्डियों और जोड़ों के दर्द की परेशानी बढ़ सकती है। ठंड के मौसम में बारिश होने से जोड़ो में दर्द और गठिया की समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान शरीर को ठंडी हवा से बचाना जरूरी है।

त्वचा पर बढ़ सकता है रूखापन

बारिश के बाद ठंडाई बढ़ने से शरीर की बाहरी त्वचा सूख जाती है। इससे त्वाचा में रुखापन, होंठ फटना और खुजली जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं। इसलिए इस मौसम में मॉइस्चराइजर, नारियल तेल या विटामिन E युक्त क्रीम का इस्तेमाल करें ताकि त्वचा हाइड्रेटेड बनी रहे।

सांस लेने में हो सकती है परेशानी?

बारिश के बाद ठंडी और नम हवाएं सांस संबंधी मरीजों के लिए दिक्कत पैदा कर सकती हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या एलर्जी वाले लोगों को इस मौसम में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। डॉ. गुप्ता सलाह देते हैं कि इस दौरान बाहर जाते समय मफलर या मास्क पहनना चाहिए, ताकि ठंडी हवा सीधे सांस की नली में न जाए। घर में हवा का प्रवाह बनाए रखें लेकिन ठंडी हवा से बचें।

ठंड के मौसम में बारिश के कुछ फायदे

बारिश से धूल, प्रदूषण और धुआं कम हो जाता है। हवा थोड़ी साफ और नमीयुक्त हो जाती है, खेती के लिए भी यह बारिश कई बार फायदेमंद होती है।

सर्दी की बारिश में ऐसे रखें सेहत का ध्यान

डॉ. गुप्ता कहते हैं कि सर्दी की बारिश के दौरान शरीर को गर्म और एक्टिव रखना बहुत जरूरी है।

  • हेल्थी सूप, हर्बल चाय या हल्दी दूध पीते रहें।
  • भीग जाने पर तुरंत कपड़े बदल लें।
  • रोजाना थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज या योग करते रहें।
  • गुनगुना पानी पिएं और हाथ-पैर को भी ढक कर रखें।
  • घर में नमी और सीलन न हो इस बात का ध्यान रखें।

बच्चों और बुजुर्गों का रखें खास ध्यान

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों की सेहत पर सर्दी की बारिश का सबसे ज्यादा असर होता है। बच्चों को वायरल इंफेक्शन जल्दी होता है, वहीं बुजुर्गों में गठिया या अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे मौसम से राहत के लिए घर में हीटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हवा का थोड़ा वेंटिलेशन बनाए रखें।

ठंड और स्टाइल साथ-साथ

सर्दी की बारिश में स्टाइल के साथ बचाव भी जरूरी है। इसके लिए ऊनी कपड़ों की लेयरिंग करें ताकि शरीर का तापमान बना रहे। वॉटरप्रूफ जैकेट और जूते पहनें जिससे लुक भी अच्छा लगेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी।

क्या खाएं और क्या खाने से बचें

इस मौसम में शरीर को गर्म रखने वाले आहार की जरूरत होती है। अदरक, हल्दी, तुलसी, लहसुन, गुड़, मूंगफली, सूप और हर्बल चाय जैसे पदार्थ शरीर की गर्मी और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वहीं, ठंडे पेय पदार्थ, बासी खाना और बाहर के तले-भुने स्नैक्स से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाचन को कमजोर कर सकते हैं और सर्दी-जुकाम को बढ़ा सकते हैं।

सर्दी की बारिश के बाद घरों में सीलन, फफूंदी और बदबू आम बात है। यह अस्थमा, स्किन इंफेक्शन और एलर्जी के मामलों को बढ़ा सकती है। इससे बचने के लिए घर में धूप आने दें, नीम या कपूर का धुआं करें और दीवारों को सूखा रखें। कमरे में हवा का संचार (वेंटिलेशन) भी जरूरी है ताकि नमी जमा न हो।

मौसम से हमारे मूड पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

बारिश और ठंड के कारण धूप कम मिलती है, जिससे शरीर में सेरोटोनिन स्तर घटता है, जिसके कारण हम थकान, सुस्ती या उदासी महसूस करते हैं। यदि हल्की एक्सरसाइज, संगीत या चाय का एक कप भी मूड को बेहतर बना सकती है।

सेहतमंद रहने के उपाय

डॉ. गुप्ता कहते हैं कि सर्दी और बारिश के इस मिश्रित मौसम में कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं। गरम सूप, हर्बल चाय और हल्दी दूध लेते रहें। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करें और गुनगुना पानी पीते रहें। पर्याप्त नींद लें, तनाव से दूर रहें और बच्चों-बुजुर्गों को ठंड से बचाएं। सुबह की धूप में 15-20 मिनट जरूर बिताएं, क्योंकि यह शरीर में विटामिन D और पॉजिटिव एनर्जी दोनों बढ़ाती है।

डॉक्टर की चेतावनी

डॉ. विशाल गुप्ता बताते हैं कि सर्दी में बारिश होने से सर्द हवाएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हार्ट और अस्थमा के मरीजों को बिना जरूरत बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो गर्म कपड़े, टोपी और मफलर जरूर पहनें और गुनगुने पानी का नियमित सेवन करें।

World Best Places to Live: क्वालिटी लाइफ और खुशहाल माहौल के लिए मशहूर हैं ये 4 देश, इन देशों में बसना हर किसी का सपना
लाइफस्टाइल
most loved country,best country to live,top dream countries,

लाइफस्टाइल

