Laptop Bacteria : कहीं आपका लैपटॉप बैक्टीरिया का घर तो नहीं बन चुका, टॉयलेट सीट से पांच गुना ज्यादा बैक्टीरिया आपके लैपटॉप पर हो सकते हैं, जाने कैसे…

Your Laptop Is Dirtier Than Toilet Seat : दिनभर की टाइपिंग, कॉफी की चुस्कियां, खाने के वक्त की जल्दी यही आदतें आपके कीबोर्ड को बैक्टीरिया का घर बना देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक स्टडी के अनुसार, ऑफिस कीबोर्ड पर औसतन टॉयलेट सीट से पांच गुना ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हैरानी की बात यह कि एक कीबोर्ड पर लगभग 20000 बैक्टीरिया प्रति वर्ग इंच मौजूद हो सकते हैं। एक ऑफिस कर्मचारी के लैपटॉप पर 1.5 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं।