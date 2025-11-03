Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Laptop Bacteria : कहीं आपका लैपटॉप बैक्टीरिया का घर तो नहीं बन चुका, टॉयलेट सीट से पांच गुना ज्यादा बैक्टीरिया आपके लैपटॉप पर हो सकते हैं, जाने कैसे…

Laptop Keyboard Par Bacteria Ke Khatre : क्या आप जानते हैं आपका लैपटॉप टॉयलेट सीट से पांच गुना ज्यादा गंदा हो सकता है? कीबोर्ड पर छिपे बैक्टीरिया से बचने के आसान और असरदार उपाय जानिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pooja Geete

Nov 03, 2025

Laptop Bacteria

Laptop Bacteria क्या आपका लैपटॉप बना हुआ है बैक्टीरिया का घर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Your Laptop Is Dirtier Than Toilet Seat : दिनभर की टाइपिंग, कॉफी की चुस्कियां, खाने के वक्त की जल्दी यही आदतें आपके कीबोर्ड को बैक्टीरिया का घर बना देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक स्टडी के अनुसार, ऑफिस कीबोर्ड पर औसतन टॉयलेट सीट से पांच गुना ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हैरानी की बात यह कि एक कीबोर्ड पर लगभग 20000 बैक्टीरिया प्रति वर्ग इंच मौजूद हो सकते हैं। एक ऑफिस कर्मचारी के लैपटॉप पर 1.5 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं।

कैसे बनता है कीबोर्ड पर बैक्टीरिया का घर

हम बिना हाथ धोए लैपटॉप छूते हैं, काम करते हुए स्नैक्स खाते हैं,छीकते हैं और कॉफी गिरा देते हैं। इन छोटी-छोटी आदतों से कीबोर्ड पर बैक्टीरिया का परिवार बस जाता है। आपके हर टाइप किए गए शब्द के साथ कीबोर्ड पर एक नया बैक्टीरिया जन्म ले सकता है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

कीबोर्ड पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया सीधे त्वचा, आंखों या मुंह के संपर्क में आते हैं। रोजाना की सफाई और हाथ धोना संक्रमण से बचाव का सबसे आसान तरीका है। संक्रमण से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर डेस्क पर साथ रखें और समय समय पर हाथों को सेनेटाइज करते रहें–
डॉ. विशाल गुप्ता

लैपटॉप पर पाए जाने वाले खतरनाक जीवाणु

ई. कोलाई- यह पेट में संक्रमण, दस्त और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है।
स्टैफिलोकोकस ऑरियस- त्वचा पर फोड़े, खुजली या संक्रमण पैदा करता है।
स्यूडोमोनास एरुजिनोसा- यह आंखोें और कानों के संक्रमण का कारण बन सकता है।
सर्दी-जुकाम वायरस- कीबोर्ड और माउस पर 24 घंटे से अधिक समय तक जीवित रह सकता हैं।

कैसे फैलते हैं ये जीवाणु

  • बिना हाथ धोए लैपटॉप चलाना।
  • छींक या खासी के बाद कीबोर्ड छूना।
  • खाने-पीने के दौैरान काम करना।
  • दूसरों के साथ डिवाइस शेयर करना.
  • गर्म और नमी वाले माहौल में लगातार इस्तेमाल करना।
  • धीरे-धीरे यही बैक्टीरिया मुंह,आंखों या नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं और सर्दी,जुकाम, पेट या त्वचा के संक्रमण का कारण बनते हैं।

कैसे करें बचाव

रोजाना माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई करें
हर हफ्ते 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से लैपटॉप पोंछें। लैपटॉप पर खाना-पीना अवॉइड करें। कीबोर्ड कवर और सैनिटाइजर वाइप्स का इस्तेमाल करें। काम से पहले और बाद में हाथ धोना न भूलें।

आस्ट्रेलिया की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई एक रिसर्च में देखा गया कि पर्सनल और शेयर किए गए कीबोडर्स पर कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं।

डॉ. विशाल गुप्ता

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Nov 2025 06:40 pm

Published on:

03 Nov 2025 06:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / Laptop Bacteria : कहीं आपका लैपटॉप बैक्टीरिया का घर तो नहीं बन चुका, टॉयलेट सीट से पांच गुना ज्यादा बैक्टीरिया आपके लैपटॉप पर हो सकते हैं, जाने कैसे…

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

World Best Places to Live: क्वालिटी लाइफ और खुशहाल माहौल के लिए मशहूर हैं ये 4 देश, इन देशों में बसना हर किसी का सपना

most loved country,best country to live,top dream countries,
लाइफस्टाइल

Smriti Mandhana Boyfriend : धाकड़ क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड से मिलिए, बॉलीवुड से है नाता, जानिए क्या करता है

Smriti Mandhana,Palash Muchhal,relationship timeline,wedding,ODI World Cup,
लाइफस्टाइल

Malaika Arora Boyfriend: मलाइका का “मिस्ट्री मैन” कौन है, बॉयफ्रेंड या मैनेजर? साथ में वीडियो हो रहा वायरल

Bollywood, Malaika Arora, Malaika Arora video, Malaika Arora
लाइफस्टाइल

Women World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलेंगे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा, जानिये SA, PAK सहित अन्य देशों को कितना मिलेगा

Women World Cup 2025
लाइफस्टाइल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच Amol Muzumdar कौन हैं, कितनी मिलती है Fee और क्या मिलती हैं सुविधाएं

Who is Amol Muzumdar, Amol Muzumdar coach, Indian women cricket team,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.