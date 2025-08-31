Patrika LogoSwitch to English

Oral Hygiene: गंदा टूथब्रश, गंदा मुंह! साफ-सफाई में लापरवाही से बढ़ता है इंफेक्शन

Oral Hygiene: अगर टूथब्रश की सफाई न की जाए और समय पर न बदला जाए, तो यह मुंह में बैक्टीरिया, फंगस और इंफेक्शन फैलाने का बड़ा कारण बन सकता है।आइए जानें टूथब्रश की साफ-सफाई से जुड़ी जरूरी बातें और कैसे आप अपनी मुस्कान को बीमारियों से बचा सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 31, 2025

Toothbrush bacteria infection|फोटो सोर्स- Freepik

Oral Hygiene: सुबह उठते ही हम सभी सबसे पहले अपने मुंह की सफाई करते हैं, मगर वही टूथब्रश अगर हाइजेनिक न हो तो यह आपकी सुबह की फ्रेशनेस और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटा सा ब्रश आपकी मुस्कान को दर्द में बदल सकता है। जी हां, अगर टूथब्रश की सफाई न की जाए और समय पर न बदला जाए, तो यह मुंह में बैक्टीरिया, फंगस और इंफेक्शन फैलाने का बड़ा कारण बन सकता है।आइए जानें टूथब्रश की साफ-सफाई से जुड़ी जरूरी बातें और कैसे आप अपनी मुस्कान को बीमारियों से बचा सकते हैं। (Toothbrush Care Tips)

Toothbrush Care: क्यों जरूरी है समय - समय पर टूथब्रश बदलना?

डेंटिस्ट की सलाह के अनुसार, हर 3 से 4 महीने में टूथब्रश बदलना बेहद जरूरी है। समय के साथ ब्रश के रेशे घिस जाते हैं, जिससे वे दांतों की गहराई से सफाई नहीं कर पाते। ऐसे घिसे हुए रेशे न सिर्फ कम असरदार होते हैं, बल्कि मसूड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा, पुराने ब्रश में बैक्टीरिया, फंगस और मोल्ड पनपने लगते हैं, जो ओरल हेल्थ के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। वहीं, नया ब्रश दांतों को कैविटी, सांसों की दुर्गंध और मसूड़ों की बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

कब-कब जल्दी बदलना चाहिए टूथब्रश?

  • अगर ब्रिसल्स बाहर की ओर झुक गए हैं तो समझ लें ब्रश अब बेकार है।
  • बच्चे अक्सर जोर से ब्रश करते हैं, इसलिए उनका ब्रश जल्दी खराब हो जाता है।
  • हर बार 3 महीने का इंतजार करना जरूरी नहीं। कुछ हालात में आपको ब्रश तुरंत बदल देना चाहिए।
  • सर्दी-जुकाम, गले के इंफेक्शन या फ्लू से ठीक होने के बाद पुराना ब्रश इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसमें जर्म्स रह सकते हैं।

मैनुअल या इलेक्ट्रिक टूथब्रश

चाहे आप साधारण टूथब्रश इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक, दोनों की सफाई और समय पर बदलाव जरूरी है। इलेक्ट्रिक ब्रश के हेड को हर 3-4 महीने में बदलें, और अगर रेशे जल्दी घिस जाएं तो उससे पहले ही। हर इस्तेमाल के बाद ब्रश को धोकर सीधा खड़ा कर सूखने दें। बंद डिब्बे या एयरटाइट कंटेनर में न रखें, क्योंकि नमी में बैक्टीरिया पनपते हैं। सबसे जरूरी – ब्रश कभी शेयर न करें, इससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है।

बैक्टीरिया से बचाने के तरीके

  • ब्रश करने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोएं।
  • ब्रिसल्स खराब दिखने पर तुरंत नया ब्रश लें।
  • ब्रश को शौचालय से दूर रखें।
  • अपने ब्रश को किसी और के ब्रश के साथ न रखें।
  • ट्रैवल के दौरान ब्रश को कवर करके ही रखें।
  • घर में अगर कोई बीमार है तो उसका ब्रश अलग रखें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

31 Aug 2025 03:24 pm

