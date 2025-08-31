Oral Hygiene: गंदा टूथब्रश, गंदा मुंह! साफ-सफाई में लापरवाही से बढ़ता है इंफेक्शन

Oral Hygiene: सुबह उठते ही हम सभी सबसे पहले अपने मुंह की सफाई करते हैं, मगर वही टूथब्रश अगर हाइजेनिक न हो तो यह आपकी सुबह की फ्रेशनेस और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटा सा ब्रश आपकी मुस्कान को दर्द में बदल सकता है। जी हां, अगर टूथब्रश की सफाई न की जाए और समय पर न बदला जाए, तो यह मुंह में बैक्टीरिया, फंगस और इंफेक्शन फैलाने का बड़ा कारण बन सकता है।आइए जानें टूथब्रश की साफ-सफाई से जुड़ी जरूरी बातें और कैसे आप अपनी मुस्कान को बीमारियों से बचा सकते हैं। (Toothbrush Care Tips)