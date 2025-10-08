Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

New COVID 19 Vaccine : “नया कोविड वैक्सीन” कौन लगवा सकता है? जानिए किन लोगों के लिए जरूरी है ये डोज

New COVID 19 Vaccine : FDA ने नई कोविड वैक्सीन को सीनियर नागरिकों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए मंजूरी दी है। जानिए किन्हें लगवानी चाहिए और कब मिलेगी।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 08, 2025

New COVID 19 Vaccine

New COVID 19 Vaccine : नया कोविड वैक्सीन 2025: जानिए कौन लगवा सकता है और क्यों जरूरी है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

New COVID 19 Vaccine : सर्दी का मौसम आ रहा है, और इसके साथ ही एक बार फिर कोविड-19 (Covid-19) की चर्चा जोरों पर है। अमेरिका में इस साल की अपडेटेड कोविड-19 वैक्सीन को कुछ खास लोगों के लिए मंज़ूरी मिली है। यह खबर उन लोगों के लिए खास मायने रखती है जिन्हें पिछली बार आसानी से वैक्सीन मिल गई थी, लेकिन अब शायद नियमों में बदलाव आया है।

तो सवाल ये है: ये नई वैक्सीन किसे मिलेगी, कब मिलेगी, और सबसे जरूरी क्या यह आपके लिए जरूरी है? आइए, इस पूरे मामले को में समझते हैं।

सबसे बड़ा सवाल: वैक्सीन किसे मिलेगी? | New COVID-19 Vaccine 2025

  • अमेरिकी फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने नई वैक्सीन को मुख्य रूप से दो समूहों के लिए मंज़ूरी दी है:
  • 65 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोग ।
  • वे युवा और वयस्क जिन्हें गंभीर कोविड संक्रमण का खतरा ज्यादा है।

अब आप पूछेंगे, गंभीर खतरे वाले लोग कौन हैं?

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने एक लंबी लिस्ट जारी की है. अगर आप या आपके परिवार में कोई इनमें से किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, तो उन्हें वैक्सीन की जरूरत ज्यादा हो सकती है:

सांस से जुड़ी बीमारियां: अस्थमा, क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारियां

दिल और रक्त से जुड़ी बीमारियां: दिल की समस्याएं, स्ट्रोक (Cerebrovascular diseases)

अन्य पुरानी बीमारिया: क्रॉनिक किडनी या लीवर रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टाइप 1 और 2 डायबिटीज

कमजोर इम्युनिटी वाले लोग: कैंसर, HIV, ऑर्गन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वाले, और इम्युनोसप्रेसिव दवाएँ लेने वाले

अन्य: मोटापा (Obesity), शारीरिक निष्क्रियता (Physical Inactivity), गर्भावस्था (Pregnancy) या हाल ही में हुई डिलीवरी, डिमेंशिया, पार्किंसंस, और कुछ मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन.

यह लिस्ट दिखाती है कि लाखों लोग इस नई गाइडलाइन के तहत वैक्सीन के लिए योग्य होंगे। इन सभी बीमारियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immune System) कमजोर हो जाती है, जिससे कोविड का खतरा और बढ़ जाता है।

अच्छी खबर: डॉक्टर से सलाह लेकर कोई भी लगवा सकता है

भले ही FDA ने कुछ खास समूहों के लिए मंजूरी दी है, लेकिन अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आप लगवा सकते हैं।

दरअसल, डॉक्टर अपनी तरफ से ऑफ-लेबल (Off-Label) तरीके से भी वैक्सीन दे सकते हैं, भले ही आप आधिकारिक पात्रता मानदंडों में फिट न होते हों। हालांकि, फार्मासिस्ट के लिए ऐसा करना कुछ राज्यों में मुश्किल हो सकता है।

याद रखें: आपकी सेहत का मामला है, इसलिए डॉक्टर की सलाह सबसे अहम है।

वैक्सीन कब और कहां मिलेगी?

पूरी उम्मीद है कि नई अपडेटेड कोविड वैक्सीन इसी सर्दियों के मौसम में अमेरिका के कई फार्मेसियों और डॉक्टर के क्लीनिकों पर उपलब्ध होगी।

  • Pfizer/BioNTech और Moderna ने कहा है कि उनकी वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी।
  • Novavax की प्रोटीन-आधारित, नॉन-mRNA वैक्सीन भी इस सीज़न में उपलब्ध होगी।
  • खास जानकारी: अमेरिका में ज्यादातर कोविड टीकाकरण का काम फार्मेसियों में ही होता है।

बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम हैं?

बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नियम थोड़े बदले हैं। अब बच्चों को वैक्सीन तभी मिलेगी जब स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (Health care provider) से साझा निर्णय (Shared Decision-making) लिया जाएगा।

  • 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए Pfizer की वैक्सीन अब अधिकृत नहीं है।
  • 6 महीने या उससे बड़े बच्चे (जिन्हें गंभीर बीमारी का खतरा है) Moderna की वैक्सीन ले सकते हैं।
  • 12 साल और उससे बड़े बच्चे (जिन्हें गंभीर बीमारी का खतरा है) Novavax की वैक्सीन ले सकते हैं.

हालांकि, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) जैसे कुछ बड़े चिकित्सा संगठनों ने अपनी तरफ से सभी बच्चों को वैक्सीन देने की सिफारिश की है, ताकि अभिभावकों के लिए भ्रम कम हो सके।

गर्भावस्था: गर्भावस्था को अभी भी गंभीर कोविड जोखिम वाली स्थितियों में रखा गया है, और प्रमुख चिकित्सा संगठन गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण का समर्थन करते हैं।

फ्लू और कोविड वैक्सीन: क्या एक साथ ले सकते हैं?

हां, अच्छी खबर यह है कि आप एक ही समय में अपना मौसमी फ्लू शॉट (Seasonal Flu Shot) और कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं, बशर्ते आप दोनों के लिए योग्य हों।

फिलहाल ये दोनों अलग-अलग टीके के रूप में आते हैं, लेकिन Moderna, Pfizer और Novavax जैसी कंपनियाँ एक ऐसी कॉम्बो वैक्सीन (Combination Vaccine) बनाने पर काम कर रही हैं जिसमें फ्लू और कोविड दोनों का टीका एक साथ हो! यह टीकाकरण को और भी आसान बना देगा।

