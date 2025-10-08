New COVID 19 Vaccine : “नया कोविड वैक्सीन” कौन लगवा सकता है? जानिए किन लोगों के लिए जरूरी है ये डोज

New COVID 19 Vaccine : नया कोविड वैक्सीन 2025: जानिए कौन लगवा सकता है और क्यों जरूरी है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
New COVID 19 Vaccine : सर्दी का मौसम आ रहा है, और इसके साथ ही एक बार फिर कोविड-19 (Covid-19) की चर्चा जोरों पर है। अमेरिका में इस साल की अपडेटेड कोविड-19 वैक्सीन को कुछ खास लोगों के लिए मंज़ूरी मिली है। यह खबर उन लोगों के लिए खास मायने रखती है जिन्हें पिछली बार आसानी से वैक्सीन मिल गई थी, लेकिन अब शायद नियमों में बदलाव आया है।
तो सवाल ये है: ये नई वैक्सीन किसे मिलेगी, कब मिलेगी, और सबसे जरूरी क्या यह आपके लिए जरूरी है? आइए, इस पूरे मामले को में समझते हैं।
यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने एक लंबी लिस्ट जारी की है. अगर आप या आपके परिवार में कोई इनमें से किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, तो उन्हें वैक्सीन की जरूरत ज्यादा हो सकती है:
सांस से जुड़ी बीमारियां: अस्थमा, क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारियां
दिल और रक्त से जुड़ी बीमारियां: दिल की समस्याएं, स्ट्रोक (Cerebrovascular diseases)
अन्य पुरानी बीमारिया: क्रॉनिक किडनी या लीवर रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टाइप 1 और 2 डायबिटीज
कमजोर इम्युनिटी वाले लोग: कैंसर, HIV, ऑर्गन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वाले, और इम्युनोसप्रेसिव दवाएँ लेने वाले
अन्य: मोटापा (Obesity), शारीरिक निष्क्रियता (Physical Inactivity), गर्भावस्था (Pregnancy) या हाल ही में हुई डिलीवरी, डिमेंशिया, पार्किंसंस, और कुछ मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन.
यह लिस्ट दिखाती है कि लाखों लोग इस नई गाइडलाइन के तहत वैक्सीन के लिए योग्य होंगे। इन सभी बीमारियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immune System) कमजोर हो जाती है, जिससे कोविड का खतरा और बढ़ जाता है।
भले ही FDA ने कुछ खास समूहों के लिए मंजूरी दी है, लेकिन अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आप लगवा सकते हैं।
दरअसल, डॉक्टर अपनी तरफ से ऑफ-लेबल (Off-Label) तरीके से भी वैक्सीन दे सकते हैं, भले ही आप आधिकारिक पात्रता मानदंडों में फिट न होते हों। हालांकि, फार्मासिस्ट के लिए ऐसा करना कुछ राज्यों में मुश्किल हो सकता है।
याद रखें: आपकी सेहत का मामला है, इसलिए डॉक्टर की सलाह सबसे अहम है।
पूरी उम्मीद है कि नई अपडेटेड कोविड वैक्सीन इसी सर्दियों के मौसम में अमेरिका के कई फार्मेसियों और डॉक्टर के क्लीनिकों पर उपलब्ध होगी।
बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नियम थोड़े बदले हैं। अब बच्चों को वैक्सीन तभी मिलेगी जब स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (Health care provider) से साझा निर्णय (Shared Decision-making) लिया जाएगा।
हालांकि, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) जैसे कुछ बड़े चिकित्सा संगठनों ने अपनी तरफ से सभी बच्चों को वैक्सीन देने की सिफारिश की है, ताकि अभिभावकों के लिए भ्रम कम हो सके।
गर्भावस्था: गर्भावस्था को अभी भी गंभीर कोविड जोखिम वाली स्थितियों में रखा गया है, और प्रमुख चिकित्सा संगठन गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण का समर्थन करते हैं।
हां, अच्छी खबर यह है कि आप एक ही समय में अपना मौसमी फ्लू शॉट (Seasonal Flu Shot) और कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं, बशर्ते आप दोनों के लिए योग्य हों।
फिलहाल ये दोनों अलग-अलग टीके के रूप में आते हैं, लेकिन Moderna, Pfizer और Novavax जैसी कंपनियाँ एक ऐसी कॉम्बो वैक्सीन (Combination Vaccine) बनाने पर काम कर रही हैं जिसमें फ्लू और कोविड दोनों का टीका एक साथ हो! यह टीकाकरण को और भी आसान बना देगा।
