COVID-19 का खतरा अभी टला नहीं, अपनी इम्यूनिटी को करें बूस्ट, नया टीका लगवाएं, CDC ने जारी किए दिशानिर्देश

सीडीसी ने अपनी सिफारिशों में आरएसवी से बचाव को भी शामिल किया है, क्योंकि यह वायरस मुख्य रूप से एक वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में फेफड़ों और सांस लेने की समस्याओं का कारण बनता है। टीकाकरण प्रथाओं पर सलाहकार समिति (एसीआईपी) 8 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए क्लेस्रोविमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सिफारिश करती है, जो आरएसवी संक्रमण से बचाव के लिए मातृ एंटीबॉडी के बिना अपना पहला आरएसवी सीज़न अनुभव करते हैं। यह नई निवारक विधि वर्तमान टीका-आधारित सुरक्षा प्रणालियों के साथ-साथ काम करती है।