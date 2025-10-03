Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

COVID-19 का खतरा अभी टला नहीं, अपनी इम्यूनिटी को करें बूस्ट, नया टीका लगवाएं, CDC ने जारी किए दिशानिर्देश

New COVID-19 Vaccination Guidelines : जानिए सीडीसी के नए कोविड-19 वैक्सीन नियम, बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए बूस्टर खुराक कब और कैसे लेनी चाहिए।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 03, 2025

New COVID-19 Vaccination Guidelines

जानिए सीडीसी के नए कोविड-19 वैक्सीन नियम, बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए बूस्टर खुराक कब और कैसे लेनी चाहिए। (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

New COVID-19 Vaccination Guidelines : संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने बच्चों और वयस्कों, दोनों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए नए टीकाकरण दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि कौन से टीके लगाने हैं और उन्हें कब देना है, साथ ही कोविड-19 टीकों और बच्चों के टीकाकरण के पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं।

नए कोविड-19 टीकाकरण नियम (CDC के अनुसार): New COVID-19 Vaccination Guidelines

अब कोविड-19 वैक्सीन को लेकर दो तरह के लोगों के लिए नए नियम बनाए गए हैं:

  • जिन्हें अभी तक कोई कोविड-19 का टीका नहीं लगा है।
  • जिन्हें पहले टीका लग चुका है।

जिन लोगों ने पहले वैक्सीन ली है, उन्हें अपनी पिछली डोज के कम से कम 8 हफ्ते बाद 2024-2025 का नया मॉडर्ना (Moderna) या फाइजर-बायोएनटेक (Pfizer-BioNTech) टीका लगवाना चाहिए।

12 से 17 साल के बच्चों और किशोरों के लिए मॉडर्ना, फाइजर-बायोएनटेक और नोवावैक्स (Novavax) वैक्सीन की सिफारिश की गई है। हर वैक्सीन की डोज का शेड्यूल अलग-अलग है।

ये नए टीके बच्चों और बड़ों को कोविड-19 के मौजूदा वेरिएंट (नए प्रकार) से अच्छी सुरक्षा देंगे।

सीडीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को नए COVID-19 टीके की एक खुराक लेनी होगी। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को अपनी COVID-19 सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टीका खुराक लेनी होगी। नए COVID-19 टीके COVID-19 के लक्षणों और संबंधित जटिलताओं की गंभीरता को कम करने के लिए डिजाइन किए गए थे, जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करते हैं।

बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम का नया अपडेट (CDC के अनुसार):

जन्म से 18 साल तक बच्चों के लिए पूरी वैक्सीन योजना बनाई गई है।
इससे बच्चों को खसरा, गलगंड (कण्ठमाला), रूबेला, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खाँसी (पर्टुसिस), चिकनपॉक्स और फ्लू जैसी बीमारियों से बचाव होता है।

नए गाइडलाइन में 3 जरूरी बातें शामिल हैं:

पहली डोज समय पर जरूरी – बच्चों को अधिकतम सुरक्षा तभी मिलेगी जब उनकी पहली वैक्सीन समय पर और लगातार लगाई जाए।

एक ही कंपनी की डोज पूरी करें – 5 से 11 साल के बच्चों को अगर किसी वैक्सीन की पहली खुराक लगी है, तो पूरी डोज उसी कंपनी की लगवानी होगी।

कैच-अप प्रोग्राम – अगर कोई बच्चा किसी वजह से समय पर वैक्सीन नहीं ले पाया, तो यह प्रोग्राम उन्हें छूटी हुई डोज पूरी करने का मौका देता है।

फ्लू वैक्सीन जरूरी है – 6 महीने की उम्र से हर बच्चे और व्यक्ति को हर साल फ्लू का टीका लगवाना चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों से बचा जा सके।

CDC की ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) टीम लगातार वैज्ञानिक जानकारी की समीक्षा करती है और समय-समय पर वैक्सीन प्रोग्राम अपडेट करती रहती है।

शिशुओं के लिए आरएसवी टीकाकरण

सीडीसी ने अपनी सिफारिशों में आरएसवी से बचाव को भी शामिल किया है, क्योंकि यह वायरस मुख्य रूप से एक वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में फेफड़ों और सांस लेने की समस्याओं का कारण बनता है। टीकाकरण प्रथाओं पर सलाहकार समिति (एसीआईपी) 8 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए क्लेस्रोविमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सिफारिश करती है, जो आरएसवी संक्रमण से बचाव के लिए मातृ एंटीबॉडी के बिना अपना पहला आरएसवी सीज़न अनुभव करते हैं। यह नई निवारक विधि वर्तमान टीका-आधारित सुरक्षा प्रणालियों के साथ-साथ काम करती है।

इन्फ्लूएंजा टीकाकरण की सिफारिशें

सीडीसी 6 महीने और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सालाना इन्फ्लूएंजा टीकाकरण की सिफारिश करना जारी रखता है, जब तक कि उनके पास इसे टालने के लिए कोई चिकित्सीय कारण न हों। सीडीसी सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वयस्कों के लिए थिमेरोसल परिरक्षकों के बिना एकल-खुराक इन्फ्लूएंजा टीकों की सिफारिश करता है। वार्षिक फ्लू का टीका लोगों को गंभीर फ्लू जटिलताओं से बचाता है, जिसमें निमोनिया और अन्य स्वास्थ्य स्थितियां बिगड़ना शामिल हैं।

वयस्क टीकाकरण दिशानिर्देश

सीडीसी ने वयस्कों के लिए विशिष्ट टीकाकरण सिफारिशें स्थापित की हैं, जिनमें हर 10 साल में टीडीएपी बूस्टर शॉट, और दाद, मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी), न्यूमोकोकल रोगों, हेपेटाइटिस ए और मेनिंगोकोकल रोगों से सुरक्षा शामिल है। जीवन के हर चरण में लोगों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति और उम्र के आधार पर अपने टीकाकरण कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श करने की आवश्यकता है।

ये दिशानिर्देश महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। टीकाकरण सभी उम्र के लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाता है जो घातक हो सकती हैं। सीडीसी दिशानिर्देश लोगों को अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल समय पर अपने टीके लगवाने में सक्षम बनाते हैं।

