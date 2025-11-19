पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों के नीचे गैप क्यों होता है? जानिए इस छोटे से डिजाइन की बड़ी वजहें

हम अक्सर अपने आसपास की छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे हमारा ध्यान इस बात पर कम जाता है कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों के नीचे गैप क्यों होता है किसी भी मॉल, एयरपोर्ट, अस्पताल या ऑफिस के पब्लिक रेस्ट रूम में जाएं एक चीज तुरंत दिख जाती है, टॉयलेट स्टॉल के दरवाजे फर्श को नहीं छूते। कई लोगों को यह कमी लगती है और वे सोचते हैं कि इससे प्राइवेसी कम हो जाती है। लेकिन सच यह है कि दरवाजों के नीचे छोड़ा गया यह छोटा-सा गैप पूरी तरह सोची-समझी डिजाइन का हिस्सा है। आइये जानते हैं, इसके पीछे का कारण।