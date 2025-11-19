Patrika LogoSwitch to English

पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों के नीचे गैप क्यों होता है? जानिए इस छोटे से डिजाइन की बड़ी वजहें

कई लोगों को ऐसा लगता है कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों के नीचे गैप होना, कोई कमी है। लेकिन ये अच्छी तरह से सोच समझकर किया जाता है। जिसके कई जरुरी कारण है।

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 19, 2025

public toilet gate design

Public Toilet(Image-Freepik)

हम अक्सर अपने आसपास की छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे हमारा ध्यान इस बात पर कम जाता है कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों के नीचे गैप क्यों होता है किसी भी मॉल, एयरपोर्ट, अस्पताल या ऑफिस के पब्लिक रेस्ट रूम में जाएं एक चीज तुरंत दिख जाती है, टॉयलेट स्टॉल के दरवाजे फर्श को नहीं छूते। कई लोगों को यह कमी लगती है और वे सोचते हैं कि इससे प्राइवेसी कम हो जाती है। लेकिन सच यह है कि दरवाजों के नीचे छोड़ा गया यह छोटा-सा गैप पूरी तरह सोची-समझी डिजाइन का हिस्सा है। आइये जानते हैं, इसके पीछे का कारण।

जान लें इसके पीछे का कारण

सफाई को बनाता है तेजऔर आसान
भीड़भाड़ वाले स्थानों में बने पब्लिक टॉयलेट दिन में कई बार साफ किए जाते हैं। दरवाजों के नीचे का गैप सफाई कर्मियों को बिना हर स्टॉल खोले फर्श को झाड़ने या पोछने की सुविधा देता है। पानी और क्लीनर आसानी से बह जाते हैं, जिससे बदबू और गंदगी कम होती है। यह छोटा बदलाव सफाई को तेज बनाता है।

आपात स्थितियों में मददगार
टॉयलेट में बेहोश होना, फिसलना या अचानक तबीयत बिगड़ना जैसी घटनाएं भले ही कम हों, लेकिन संभव हैं। नीचे का गैप अंदर की स्थिति का अंदाजा लगाने में मदद करता है। आवश्यकता पड़ने पर लोग तुरंत सहायता कर सकते हैं और अगर लॉक फंस जाए तो बाहर निकलने का रास्ता भी रहता है।

गलत उपयोग की संभावना कम करता है
पूरी तरह बंद दरवाजे कभी-कभी अनुचित गतिविधियों, जैसे धूम्रपान या तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दरवाजे के नीचे की हल्की दृश्यता ऐसी गतिविधियों को रोकने में मदद करती है।

लागत और रखरखाव में फायदेमंद
फुल-लेंथ दरवाजे महंगे और भारी होते हैं तथा पानी या क्लीनर से जल्दी खराब हो सकते हैं। छोटे दरवाजे हल्के, किफायती और ज्यादा टिकाऊ होते हैं। इसलिए इन्हें व्यस्त पब्लिक टॉयलेट में ज्यादा पसंद किया जाता है।

बेहतर वेंटिलेशन
बंद जगहों में बदबू जल्दी जमा होती है। गैप हवा के प्राकृतिक प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे गंध बाहर निकलती रहती है और ताजगी बनी रहती है। इसी वजह से पब्लिक टॉयलेट पूरी तरह बंद नहीं बनाए जाते।

एक छोटा बदलाव, बड़ी सुविधा


दरवाजे के नीचे का यह छोटा गैप भले ही मामूली लगे, लेकिन यह साफ-सफाई, सुरक्षा, वेंटिलेशन और रखरखाव को आसान बनाकर पब्लिक रेस्ट रूम को अधिक उपयोगी बनाता है। यही कारण है कि यह डिजाइन वर्षों से अपनाया जा रहा है और आगे भी पब्लिक सुविधाओं का अहम हिस्सा बना रहेगा।

19 Nov 2025 01:46 pm

