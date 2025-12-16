16 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Sanjeev Kapoor Recipe: जानिए शेफ संजीव कपूर की पसंदीदा आंवला राइस रेसिपी, जो स्वाद और सेहत दोनों बढ़ाए

Amla Rice Sanjeev Kapoor: रोज के बोरिंग लंच को कहो बाय- बाय और जाने शेफ संजीव कपूर की ये टेस्टी आंवला राइस रेसिपी, जो हर उम्र का इंसान खा सकता है।जानें, इम्युनिटी बूस्टर आंवला (Indian Gooseberry) से बने इस अनोखे और टेस्टी चावल की रेसिपी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 16, 2025

Sanjeev kapoor recipe, Amla rice recipe, Indian Gooseberry Rice

Amla Rice Sanjeev Kapoor (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Amla Rice Sanjeev Kapoor: चावल हमारे इंडियन फूड मील का जरूरी और टेस्टी चीज है। हमलोग चावल को दाल, कड़ी, राजमा के साथ या शाही पुलाव और बिरयानी के रूप में खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शानदार तरीका भी है, जिससे आप अपने सिंपल राइस को एक सुपर-पॉवर लंच में बदल सकते हैं। वो है आंवला राइस रेसिपी। इसमें हो सकता है कि खट्टे आंवले के साथ चावल का कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह कॉम्बिनेशन टेस्ट और न्यूट्रिशन के मामले में गेम-चेंजर साबित हुआ है। यह रेसिपी आपके स्वाद को ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि इससे आपकी बॉडी को विटामिन C भी मिलता है। यहां तक कि फेमस शेफ संजीव कपूर भी इस स्वादिष्ट और सेहतमंद प्रयोग को आजमाने की सलाह देते हैं।

Amla Rice: सामग्री (Ingredients)

  • इस आमला राइस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कुछ जरुरी सामग्री की जरूरत होगी-
  • डेढ़ कप भीगे हुए बासमती चावल
  • तीन- चौथाई कप पानी
  • स्वादानुसार नमक
  • 2 कद्दूकस किया हुआ आमला
  • 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने
  • आधा चम्मच जीरा
  • एक- चौथाई चम्मच हींग
  • एक छोटा चम्मच छिलके रहित उड़द दाल
  • एक छोटा चम्मच चना दाल
  • 10 - 12 करी पत्ता
  • एक चुटकी कसूरी मेथी पाउडर
  • 2- 3 सूखी लाल मिर्च
  • एक- चौथाई कप काजू
  • आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर
  • 2 बड़ा चम्मच धनिया पट्टी

Sanjeev Kapoor Recipe: कैसे बनाए चटपटे और हैल्थी आमला राइस

  1. सुनहरा तड़का: एक पैन में तेल गरम करें। सरसों, जीरा, हींग, और दोनों दालें डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद, करी पत्ता, सूखी मिर्च और काजू डालकर भूनें।
  2. आंवला मिश्रण: अब कद्दूकस किया हुआ आंवला और कसूरी मेथी डालकर एक मिनट तक भूनें। फिर हल्दी और नमक डालकर मिलाएं।
  3. फ्लेवर को सील करें: एक- चौथाई कप पानी डालकर मसालों को 2-3 मिनट तक पकाएं। इससे सभी फ्लेवर अच्छी तरह से मिल जाएंगे।
  4. चावल को मिलाएं: अंत में, पके हुए चावल को धीरे-धीरे इस आंवला तड़के में मिलाएं, ताकि चावल टूटे नहीं। ताजे धनिया पत्ती से गार्निश करें और गर्मागर्म परोसें।

शेफ की टिप: परोसने का तरीका

इस आंवला राइस रेसेपी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसे प्लेन दही या रायते के साथ परोस सकते हैं। दोपहर के भोजन के लिए यह एक कंप्लीट, हल्का और इम्युनिटी से भरपूर खाना है। इसे टिफिन में भी आसानी से ले जाया जा सकता है।

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Published on:

16 Dec 2025 01:11 pm

Hindi News / Lifestyle News / Sanjeev Kapoor Recipe: जानिए शेफ संजीव कपूर की पसंदीदा आंवला राइस रेसिपी, जो स्वाद और सेहत दोनों बढ़ाए

