Sanjeev Kapoor Recipe: जानिए शेफ संजीव कपूर की पसंदीदा आंवला राइस रेसिपी, जो स्वाद और सेहत दोनों बढ़ाए

Amla Rice Sanjeev Kapoor
Amla Rice Sanjeev Kapoor: चावल हमारे इंडियन फूड मील का जरूरी और टेस्टी चीज है। हमलोग चावल को दाल, कड़ी, राजमा के साथ या शाही पुलाव और बिरयानी के रूप में खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शानदार तरीका भी है, जिससे आप अपने सिंपल राइस को एक सुपर-पॉवर लंच में बदल सकते हैं। वो है आंवला राइस रेसिपी। इसमें हो सकता है कि खट्टे आंवले के साथ चावल का कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह कॉम्बिनेशन टेस्ट और न्यूट्रिशन के मामले में गेम-चेंजर साबित हुआ है। यह रेसिपी आपके स्वाद को ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि इससे आपकी बॉडी को विटामिन C भी मिलता है। यहां तक कि फेमस शेफ संजीव कपूर भी इस स्वादिष्ट और सेहतमंद प्रयोग को आजमाने की सलाह देते हैं।
इस आंवला राइस रेसेपी को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसे प्लेन दही या रायते के साथ परोस सकते हैं। दोपहर के भोजन के लिए यह एक कंप्लीट, हल्का और इम्युनिटी से भरपूर खाना है। इसे टिफिन में भी आसानी से ले जाया जा सकता है।
