सर्दी-खांसी में चाय पीते हैं, तो ये ही है सबसे बड़ी गलती, डायटिशियन ने बताया काम का नुस्खा

डॉ. डंग के अनुसार, अधिकांश लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है सर्दी-जुखाम में चाय पीना। उन्होंने कहा, लोगों को लगता है कि तुलसी-लौंग वाली चाय दिन में कई बार पीने से उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। डेयरी प्रोडक्ट स्थिति और खराब कर देते हैं। इसलिए यदि तुलसी-लौंग का सेवन करना ही है, तो पीने में उबालकर पीना बेहतर है। उन्होंने कहा कि तुलसी-लौंग आदि को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें और उसका सेवन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल इन्फेक्शन, जुखाम और खांसी से पीड़ित बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए।

