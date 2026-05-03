मोल-भाव करने वालों की बल्ले-बल्ले! अब ऑनलाइन बार्गेनिंग करके खरीदें अपनी पसंद के कपड़े, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

How to Bargain in Online Shopping| image credit gemini
Online Shopping me Bargaining Kaise Kare: आज के समय में ज्यादातर लोग ऑफलाइन शॉपिंग के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स अपने ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक डील्स लाते रहते हैं। इसी कड़ी में अब ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक नया फीचर आया है, जिसमें आप बार्गेनिंग यानी मोल-भाव भी कर सकते हैं। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि इस फीचर का इस्तेमाल आप कहां और कैसे कर सकते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर vinay.sati.official चैनल के विनय सती (Vinay Sati) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के अनुसार, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में बार्गेनिंग करना चाहते हैं, तो आप मिंत्रा (Myntra) के Bid Bazaar फीचर का फायदा उठाकर ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट पसंद किया जिसका दाम ₹1000 है, लेकिन आप उसे उसकी असली कीमत के बजाय अपनी बताई हुई कीमत पर खरीदना चाहते हैं। तो यहां आप अपनी बोली यानी 'Bid' लगा सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि वह चीज आपको ₹500 में मिल जाए, तो आप उतनी रकम भरकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बाजार में मोल-भाव करते हैं। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको उस दाम में वह सामान मिलेगा या नहीं। अगर डील पक्की हो जाए तो खरीदारी पूरी करें, और अगर न मिले तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं।
मिंत्रा के इस फीचर में आपको अपनी बोली लगाने के कुल 3 मौके मिलते हैं। अगर आपकी पहली बोली कम है और रिजेक्ट हो जाती है, तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी बोली यानी बिड स्वीकार (Accept) हो जाती है, तो आपके पास खरीदारी पूरी करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय होगा। अगर आपने उन 5 मिनटों में डील पक्की नहीं की, तो वह ऑफर आपके हाथ से निकल जाएगा।
यह उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया डील है जो कम बजट में अच्छी चीजें तलाश रहे हैं। बस ध्यान रहे कि आपको अपनी बिड सोच-समझकर लगानी है। अगर आप सही तरीके से मोल-भाव करना जानते हैं, तो Bid Bazaar का इस्तेमाल करके आप काफी पैसे बचा सकते हैं।
हालांकि, सिर्फ बिडिंग ही नहीं, आप स्मार्ट शॉपिंग ट्रिक्स, कूपन कोड और बैंक ऑफर्स का उपयोग करके भी बचत कर सकते हैं। बिड बाजार के साथ-साथ अगर आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद डिस्काउंट कूपन्स को सही तरीके से जोड़ें, तो आप अपनी मनपसंद चीजों को उनकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर खरीद पाएंगे।
डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। यह Expert Opinion का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी फीचर का उपयोग करने से पहले संबंधित प्लेटफॉर्म के नियम एवं शर्तें अवश्य पढ़ लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य