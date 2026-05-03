3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

मोल-भाव करने वालों की बल्ले-बल्ले! अब ऑनलाइन बार्गेनिंग करके खरीदें अपनी पसंद के कपड़े, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

How to Bargain in Online Shopping: अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ फिक्स दाम की वजह से करना पसंद नहीं करते हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ऑनलाइन भी मोल-भाव (Bargaining) कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

May 03, 2026

How to Bargain in Online Shopping

How to Bargain in Online Shopping| image credit gemini

Online Shopping me Bargaining Kaise Kare: आज के समय में ज्यादातर लोग ऑफलाइन शॉपिंग के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स अपने ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक डील्स लाते रहते हैं। इसी कड़ी में अब ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक नया फीचर आया है, जिसमें आप बार्गेनिंग यानी मोल-भाव भी कर सकते हैं। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि इस फीचर का इस्तेमाल आप कहां और कैसे कर सकते हैं।

बोली कैसे लगाएं (How to Place a Bid in Bid Bazaar)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर vinay.sati.official चैनल के विनय सती (Vinay Sati) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के अनुसार, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में बार्गेनिंग करना चाहते हैं, तो आप मिंत्रा (Myntra) के Bid Bazaar फीचर का फायदा उठाकर ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट पसंद किया जिसका दाम ₹1000 है, लेकिन आप उसे उसकी असली कीमत के बजाय अपनी बताई हुई कीमत पर खरीदना चाहते हैं। तो यहां आप अपनी बोली यानी 'Bid' लगा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि वह चीज आपको ₹500 में मिल जाए, तो आप उतनी रकम भरकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बाजार में मोल-भाव करते हैं। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको उस दाम में वह सामान मिलेगा या नहीं। अगर डील पक्की हो जाए तो खरीदारी पूरी करें, और अगर न मिले तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं।

बिडिंग की शर्तें (Terms and Rules of Bidding)

मिंत्रा के इस फीचर में आपको अपनी बोली लगाने के कुल 3 मौके मिलते हैं। अगर आपकी पहली बोली कम है और रिजेक्ट हो जाती है, तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी बोली यानी बिड स्वीकार (Accept) हो जाती है, तो आपके पास खरीदारी पूरी करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय होगा। अगर आपने उन 5 मिनटों में डील पक्की नहीं की, तो वह ऑफर आपके हाथ से निकल जाएगा।

इन लोगों के लिए है फायदेमंद (Who Can Benefit From This Feature)

यह उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया डील है जो कम बजट में अच्छी चीजें तलाश रहे हैं। बस ध्यान रहे कि आपको अपनी बिड सोच-समझकर लगानी है। अगर आप सही तरीके से मोल-भाव करना जानते हैं, तो Bid Bazaar का इस्तेमाल करके आप काफी पैसे बचा सकते हैं।

स्मार्ट तरीके से करें और भी बचत (How to Save More Using Smart Shopping Tricks)

हालांकि, सिर्फ बिडिंग ही नहीं, आप स्मार्ट शॉपिंग ट्रिक्स, कूपन कोड और बैंक ऑफर्स का उपयोग करके भी बचत कर सकते हैं। बिड बाजार के साथ-साथ अगर आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद डिस्काउंट कूपन्स को सही तरीके से जोड़ें, तो आप अपनी मनपसंद चीजों को उनकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर खरीद पाएंगे।

डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। यह Expert Opinion का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी फीचर का उपयोग करने से पहले संबंधित प्लेटफॉर्म के नियम एवं शर्तें अवश्य पढ़ लें।

ये भी पढ़ें

RAJASTHAN PATRIKA–राजस्थान पत्रिका शॉपिंग फेस्टिवल का प्रथम साप्ताहिक ड्रॉ खुला
जोधपुर
RAJASTHAN PATRIKA--राजस्थान पत्रिका शॉपिंग फेस्टिवल का प्रथम साप्ताहिक ड्रॉ खुला

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 May 2026 10:26 am

Published on:

03 May 2026 10:15 am

Hindi News / Lifestyle News / मोल-भाव करने वालों की बल्ले-बल्ले! अब ऑनलाइन बार्गेनिंग करके खरीदें अपनी पसंद के कपड़े, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

क्या आप भी दूध, घी, मक्खन और मलाई से करते हैं बच्चे की मालिश? तो हो जाएं सावधान, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है नुकसान! 

Newborn Baby Massage Tips in Hindi
स्वास्थ्य

ज्यादा बड़ी आंखें खूबसूरती नहीं, हो सकती हैं गंभीर बीमारी का संकेत! समय पर इलाज कराएं वरना छिन सकती है रोशनी

Congenital Glaucoma
स्वास्थ्य

Water Calculator : ना ज्यादा ना कम! अपने वजन के हिसाब पिएं पानी; ऐसे करें कैलकुलेट

Water Calculator Formula
लाइफस्टाइल

Jabalpur Tragedy News : लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी कैसे डूब सकते हैं? नदी-समुद्र में आप मत करना ये गलतियां

Jabalpur Tragedy News life jackets
लाइफस्टाइल

Beetroot Juice in Summer : गर्मी में चुकंदर का जूस पीना खतरनाक, चुपचाप शरीर को पहुंचाता है नुकसान

Beetroot Juice in Summer Side Effects in Hindi
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.