मोल-भाव करने वालों की बल्ले-बल्ले! अब ऑनलाइन बार्गेनिंग करके खरीदें अपनी पसंद के कपड़े, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Online Shopping me Bargaining Kaise Kare: आज के समय में ज्यादातर लोग ऑफलाइन शॉपिंग के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स अपने ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक डील्स लाते रहते हैं। इसी कड़ी में अब ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक नया फीचर आया है, जिसमें आप बार्गेनिंग यानी मोल-भाव भी कर सकते हैं। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि इस फीचर का इस्तेमाल आप कहां और कैसे कर सकते हैं।