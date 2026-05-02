Egg Freezing : इस एक्ट्रेस ने अंडे फ्रीज कराए; बोली- “मेरे अंदर बैलून जैसा…”, जानिए क्या एग फ्रीजिंग दर्दनाक प्रक्रिया है?

डॉ. का जवाब- डॉ. ऋचा थानवी (IVF Specialist) कहती हैं, भविष्य में अंडे ना बनने की स्थिति, कैंसर जैसी बीमारी, कोमा में जाने पर या अन्य स्वास्थ्य कारण से अगर बांझपन की दिक्कत हो जाती है तो ये सुरक्षित अंडे आपको उस दौरान काम आ सकते हैं। यह आपको बाद में गर्भधारण करने का सर्वोत्तम अवसर दे सकता है। यह सुरक्षित तरीका है इसलिए, एक महिला को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए।