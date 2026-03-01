26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

रामनवमी पर अरली कट्टी ओणी राम मंदिर में भक्ति का माहौल

विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और रामलला का पालना झुलाने की तैयारियां

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Mar 26, 2026

हुब्बल्ली के अरली कट्टी ओणी स्थित राम मंदिर में पूजा-अर्चना करती श्रद्धालु महिलाएं।

हुब्बल्ली के अरली कट्टी ओणी स्थित राम मंदिर में पूजा-अर्चना करती श्रद्धालु महिलाएं।

दोपहर 12 बजे भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव
हुब्बल्ली शहर के अरली कट्टी ओणी स्थित राम मंदिर में रामनवमी को लेकर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है, जहां सुबह विशेष पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान श्रीराम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर रामलला का पालना झुलाने की परंपरा निभाई जाएगी, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है।

भजन-कीर्तन का आयोजन
मंदिर पुजारी रूपा नागराज पंवार ने बताया कि कार्यक्रम के तहत शुक्रवार सुबह 10 से 12 बजे तक भजन-कीर्तन का आयोजन होगा, जिसमें भक्तगण राम नाम में लीन होकर भक्ति रस में सराबोर होंगे। इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा। हर वर्ष रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी मंदिर में विशेष सजावट की गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Mar 2026 09:36 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / रामनवमी पर अरली कट्टी ओणी राम मंदिर में भक्ति का माहौल

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

अष्टमी पर शक्ति माता देवी मंदिर में उमड़ी आस्था, भक्ति में सराबोर श्रद्धालु

हुब्बल्ली के शक्ति माता देवी मंदिर में अष्टमी के अवसर पर सजाई गई माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना करती युवतियां।
हुबली

तिथियों के अंतर से दो दिनों में मनाई जा रही रामनवमी, मंदिरों में विशेष सजावट, भजन-कीर्तन का आयोजन

श्रीराम जन्मोत्सव के अवसर पर हुब्बल्ली के एक मंदिर में आकर्षक फूलों और रोशनी से की गई भव्य सजावट श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। इस दौरान पुजारीगण विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते नजर आए, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा।
हुबली

श्रीराम जन्मोत्सव पर भक्ति की अविरल धारा, जयकारों से गूंजा हुब्बल्ली

श्रीराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हुब्बल्ली के किला स्थित मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सजी-धजी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव को भव्यता प्रदान की। राम नाम के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा।
हुबली

नवरात्रि में खिला आत्मविश्वास: शिक्षा, संस्कार और अवसर से संवर रहा भविष्य, बेटियां बन रही हैं प्रेरणा, सपनों को उड़ान देने का संदेश

मुस्कुराहट में छिपा साहस और आंखों में बसे बड़े सपने। परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ती ये बालिकाएं साबित कर रही हैं कि हौसला हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है।
हुबली

नन्ही उम्र, बड़े सपने: चेस से कराटे और स्पीच तक हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मिशिका सिंघानिया ने मेहनत और लगन से हासिल की पहचान

शतरंज की बिसात पर मिशिका सिंघानिया
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.