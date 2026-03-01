तिथियों के अंतर से दो दिनों में मनाई जा रही रामनवमी, मंदिरों में विशेष सजावट, भजन-कीर्तन का आयोजन

भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव

हुब्बल्ली में रामनवमी को लेकर इस वर्ष तिथियों के अंतर ने श्रद्धालुओं में अलग-अलग उत्साह देखने को मिला। कहीं गुरुवार को भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, तो कहीं यह पर्व शुक्रवार धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं गुरुवार को अष्ठमी के अवसर पर भी मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूरे शहर में जय श्रीराम के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा और श्रद्धालुओं ने शांति, सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की। रामनवमी हमारे लिए आस्था और मर्यादा का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्रीराम के दर्शन कर मन को शांति मिलती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी विशेष सजावट और पूजा का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति उत्सव की भव्यता को दर्शा रही थी। अष्ठमी के अवसर पर भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।