अष्टमी पर शक्ति माता देवी मंदिर में उमड़ी आस्था, भक्ति में सराबोर श्रद्धालु

हुब्बल्ली के शक्ति माता देवी मंदिर में अष्टमी के अवसर पर सजाई गई माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना करती युवतियां।
अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया
हुब्बल्ली के अरली कट्टी ओणी के पास स्थित शक्ति माता देवी मंदिर में अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। मंदिर परिसर दिनभर भक्तों की भीड़ से गुलजार रहा और पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा नजर आया। मंदिर में विराजित शक्ति माता की आकर्षक सजावट की गई, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। विशेष अवसर पर झूला झुलाने की परंपरा भी निभाई गई, जो भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तगण देवी की स्तुति में लीन होकर भक्ति में सराबोर नजर आए। मंदिर में सुबह और शाम नियमित रूप से पूजा होती है, लेकिन अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की संख्या में विशेष बढ़ोतरी देखी गई।
मंदिर के प्रति गहरी आस्था
मंदिर में सेवारत रितु पंवार ने बताया कि मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। कुछ वर्ष पूर्व मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसके बाद यहां भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अष्टमी के अवसर पर गुरुवार को दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा और सभी ने भक्तिभाव से पूजा-अर्चना की।
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