श्रीराम जन्मोत्सव पर भक्ति की अविरल धारा, जयकारों से गूंजा हुब्बल्ली

निकाली शोभायात्रा

शाम को भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो दुर्गदबेल, ब्राडवे और साई बाबा मंदिर मार्ग से होते हुए पुन: मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में दो आकर्षक पालकियां सजाई गई थीं। एक पालकी में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान विराजमान थे, जबकि दूसरी पालकी में ब्रह्म चैतन्य महाराज की प्रतिमा सुशोभित थी। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भजनों के साथ शामिल हुए और राम नाम की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मंदिर परिसर में दिनभर भजन-कीर्तन की रसधारा बहती रही। श्रद्धालु राम नाम में लीन होकर भक्ति में सराबोर नजर आए। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।