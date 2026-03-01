26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

श्रीराम जन्मोत्सव पर भक्ति की अविरल धारा, जयकारों से गूंजा हुब्बल्ली

श्री उमा महेश्वर मंदिर में शोभायात्रा, भजन-कीर्तन और विशेष अनुष्ठान

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Mar 26, 2026

श्रीराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हुब्बल्ली के किला स्थित मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सजी-धजी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव को भव्यता प्रदान की। राम नाम के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा।

श्रीराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हुब्बल्ली के किला स्थित मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। सजी-धजी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव को भव्यता प्रदान की। राम नाम के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा।

मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया

हुब्बल्ली के न्यू कोर्ट किला स्थित श्री उमा महेश्वर मंदिर परिसर में रामनवमी का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। पूरे मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया, जहां दिनभर धार्मिक अनुष्ठान और भजन-कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। रामनवमी के अवसर पर मंदिर में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव को विशेष रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया। दोपहर के समय भगवान श्रीराम के जन्म का शुभ क्षण मनाया गया, जिसके साथ ही मंदिर परिसर में जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठी और भक्तों ने भाव-विभोर होकर आरती व पूजा-अर्चना की।

निकाली शोभायात्रा
शाम को भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो दुर्गदबेल, ब्राडवे और साई बाबा मंदिर मार्ग से होते हुए पुन: मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में दो आकर्षक पालकियां सजाई गई थीं। एक पालकी में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान विराजमान थे, जबकि दूसरी पालकी में ब्रह्म चैतन्य महाराज की प्रतिमा सुशोभित थी। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भजनों के साथ शामिल हुए और राम नाम की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मंदिर परिसर में दिनभर भजन-कीर्तन की रसधारा बहती रही। श्रद्धालु राम नाम में लीन होकर भक्ति में सराबोर नजर आए। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हवन 27 मार्च को
मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश महाराज पाठक ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 8 से 12 बजे तक श्रीराम हवन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी पूर्णाहूति दोपहर 12.30 बजे होगी। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं शाम 6.30 से 8.30 बजे तक आरती, मंत्र पुष्प और मंत्र जागरण जैसे धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। पाठक ने बताया कि मंदिर परिसर में कुल पांच मंदिर स्थित हैं। इनमें राम मंदिर लगभग 125 वर्ष पुराना है, जबकि शिव मंदिर करीब 250 वर्ष प्राचीन है। इसके अलावा माता लक्ष्मी, हनुमानजी और नवग्रह मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Mar 2026 09:11 pm

Published on:

26 Mar 2026 09:04 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / श्रीराम जन्मोत्सव पर भक्ति की अविरल धारा, जयकारों से गूंजा हुब्बल्ली

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

अष्टमी पर शक्ति माता देवी मंदिर में उमड़ी आस्था, भक्ति में सराबोर श्रद्धालु

हुब्बल्ली के शक्ति माता देवी मंदिर में अष्टमी के अवसर पर सजाई गई माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना करती युवतियां।
हुबली

रामनवमी पर अरली कट्टी ओणी राम मंदिर में भक्ति का माहौल

हुब्बल्ली के अरली कट्टी ओणी स्थित राम मंदिर में पूजा-अर्चना करती श्रद्धालु महिलाएं।
हुबली

तिथियों के अंतर से दो दिनों में मनाई जा रही रामनवमी, मंदिरों में विशेष सजावट, भजन-कीर्तन का आयोजन

श्रीराम जन्मोत्सव के अवसर पर हुब्बल्ली के एक मंदिर में आकर्षक फूलों और रोशनी से की गई भव्य सजावट श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। इस दौरान पुजारीगण विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते नजर आए, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा।
हुबली

नवरात्रि में खिला आत्मविश्वास: शिक्षा, संस्कार और अवसर से संवर रहा भविष्य, बेटियां बन रही हैं प्रेरणा, सपनों को उड़ान देने का संदेश

मुस्कुराहट में छिपा साहस और आंखों में बसे बड़े सपने। परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ती ये बालिकाएं साबित कर रही हैं कि हौसला हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है।
हुबली

नन्ही उम्र, बड़े सपने: चेस से कराटे और स्पीच तक हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मिशिका सिंघानिया ने मेहनत और लगन से हासिल की पहचान

शतरंज की बिसात पर मिशिका सिंघानिया
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.