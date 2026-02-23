23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

धर्म/ज्योतिष

Hindu Nav Varsh 2026: ‘रौद्र’ संवत्सर में दिखेंगे बड़े बदलाव, क्या आपकी राशि पर होगा इसका गहरा असर?

Hindu Nav Varsh Rashifal 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ ‘रौद्र’ संवत्सर से होने जा रहा है। यह साल गुरु और मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रहों के प्रभाव में रहेगा, जिससे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह नया साल आपकी राशि, करियर, धन और सेहत पर क्या असर डालेगा।

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 23, 2026

Hindu Nav Varsh 2026

Hindu Nav Varsh 2026 : रौद्र संवत्सर में आएंगे बड़े बदलाव, इन राशियों पर खास असर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Hindu Nav Varsh 2026: दुनिया भले ही 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना चुकी हो लेकिन सनातन परंपरा के अनुसार असली नया साल यानी विक्रम संवत 2083 इस बार 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा के साथ शुरू होने वाला यह साल कोई मामूली साल नहीं है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस नए साल का नाम ‘रौद्र’ संवत्सर है, जो अपने नाम की तरह ही स्वभाव में थोड़ा 'उग्र' और 'तेज' रहने वाला है। (Hindu New Year 2026 Horoscope)

कैसी होगी नए साल की कैबिनेट?

जैसे लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, वैसे ही हर साल ग्रहों की भी एक कैबिनेट बनती है। इस बार की सत्ता में बड़े बदलाव हैं:

राजा (बृहस्पति): ज्ञान और धर्म के देवता गुरु इस साल के राजा हैं। इसका मतलब है कि समाज में धर्म, आध्यात्म और नैतिकता को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मंत्री (मंगल): साहस और ऊर्जा के प्रतीक मंगल मंत्री पद संभाल रहे हैं। यह संकेत है कि देश की सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन साथ ही लोगों में आक्रामकता और गुस्सा भी बढ़ सकता है।

अन्य विभाग: मन के स्वामी चंद्रमा गृह मंत्री बने हैं, जो भावनाओं में उतार-चढ़ाव लाएंगे। वहीं बुध को खाद्य मंत्री का प्रभार मिला है, जिससे व्यापार और अनाज की कीमतों में हलचल संभव है।

‘रौद्र’ संवत्सर का असर: सुखद या चुनौतीपूर्ण?

‘रौद्र’ शब्द भगवान शिव के प्रलयंकारी रूप से जुड़ा है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस साल प्रकृति और समाज में जबरदस्त उथल-पुथल दिख सकती है:

मौसम का मिजाज: इस साल प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ सकती है। भीषण गर्मी के साथ अचानक आने वाले तूफान या बेमौसम बारिश खेती को प्रभावित कर सकती है।

आर्थिक स्थिति: राजा बृहस्पति के प्रभाव से कृषि क्षेत्र में अच्छी पैदावार की उम्मीद है, लेकिन मंत्री मंगल और रौद्र स्वभाव के कारण सोने-चांदी के भाव आसमान छू सकते हैं। शेयर बाजार में भी भारी अस्थिरता रहने की संभावना है।

स्वास्थ्य और समाज: संक्रामक बीमारियों और रक्त से जुड़ी समस्याओं को लेकर सावधानी बरतनी होगी। सामाजिक रूप से लोगों में असहिष्णुता बढ़ सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना इस साल सबसे बड़ी चुनौती होगी।

इन 5 राशियों पर पड़ेगा असर | Hindu New Year 2026 Horoscope

मेष (Aries)

करियर: मंगल के मंत्री होने से साहस बढ़ेगा, नई नौकरी के योग हैं।
सावधानी: गुस्से पर काबू रखें, अपनों से विवाद हो सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संपत्ति खरीदने के योग हैं।
सावधानी: स्वास्थ्य, विशेषकर गले और पेट का ध्यान रखें।
उपाय: शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

सिंह (Leo)

करियर: सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा।
सावधानी: अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) नुकसान पहुंचा सकता है।
उपाय: प्रतिदिन उगते सूर्य को जल (अर्घ्य) दें।

तुला (Libra)

करियर: साझेदारी के कामों में लाभ होगा, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
सावधानी: सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: महालक्ष्मी की आरती करें और परफ्यूम का प्रयोग करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
सावधानी: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास शाम को दीपक जलाएं।

सावधानी ही बचाव है: क्या करें?

इस साल की नकारात्मकता को कम करने के लिए विशेषज्ञ कुछ सरल उपाय सुझाते हैं:

मानसिक शांति: प्रतिदिन 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें या 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
धैर्य: 'रौद्र' संवत्सर में गुस्सा जल्दी आता है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला शांत दिमाग से लें।
सेवा: जरूरतमंदों की मदद और पर्यावरण की सुरक्षा इस साल आपके ग्रहों को शांत रखने में मदद करेगी।

हिंदू नववर्ष 2083 एक परीक्षा की तरह है। जहां एक तरफ गुरु का ज्ञान हमें रास्ता दिखाएगा, वहीं मंगल की अग्नि हमारी परीक्षा लेगी। यदि हम संयम और अध्यात्म का दामन थामे रखें, तो यह 'रौद्र' साल भी हमारे लिए उन्नति के नए द्वार खोल सकता है।

Published on:

23 Feb 2026 11:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Hindu Nav Varsh 2026: 'रौद्र' संवत्सर में दिखेंगे बड़े बदलाव, क्या आपकी राशि पर होगा इसका गहरा असर?

