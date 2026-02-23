Hindu Nav Varsh 2026: ‘रौद्र’ संवत्सर में दिखेंगे बड़े बदलाव, क्या आपकी राशि पर होगा इसका गहरा असर?

Hindu Nav Varsh 2026: दुनिया भले ही 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना चुकी हो लेकिन सनातन परंपरा के अनुसार असली नया साल यानी विक्रम संवत 2083 इस बार 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा के साथ शुरू होने वाला यह साल कोई मामूली साल नहीं है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस नए साल का नाम ‘रौद्र’ संवत्सर है, जो अपने नाम की तरह ही स्वभाव में थोड़ा 'उग्र' और 'तेज' रहने वाला है। (Hindu New Year 2026 Horoscope)