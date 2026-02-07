Weekly Tarot Horoscope: टैरो राशिफल: 8-14 फरवरी तक इन 3 राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें कैसा रहेगा आपका सप्ताह

Weekly Tarot Rashifal 8 To 14 February 2026: 8 से 14 फरवरी 2026 का सप्ताह ग्रहों की विशेष चाल और शुभ योगों के कारण कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान कुंभ राशि में कई ग्रहों की स्थिति और राजयोगों का निर्माण आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें कि आने वाला सप्ताह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए करियर, प्रेम, धन और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहने वाला है।