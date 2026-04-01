Numerology: आज रात करें मैनिफेस्टेशन, जन्म तारीख बताएगी सही तरीका

नंबर 1 (1, 10, 19, 28) सूर्य भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और 'त्राटक योग' (दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करना) करें।

नंबर 2 (2, 11, 20, 29) चंद्रमा एक सफेद मोमबत्ती जलाएं और शांत बैठकर 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें। यह मन को शांत कर इच्छा पूरी करेगा।

नंबर 3 (3, 12, 21, 30) गुरु सूर्यास्त के बाद चाँदनी में बैठें, पीली मोमबत्ती जलाएं और अपनी इच्छाओं का ध्यान (Meditation) करें।

नंबर 4 (4, 13, 22, 31) राहू ओवरथिंकिंग छोड़कर एक ग्रे (Grey) मोमबत्ती जलाएं और कल्पना (Visualize) करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है।

नंबर 5 (5, 14, 23) बुध भगवान गणेश के सामने दीपक जलाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें। यह आपके संवाद और बुद्धि को बल देगा।

नंबर 6 (6, 15, 24) शुक्र आज चंद्रमा के साथ शुक्र भी मेष राशि में है। धन और प्रेम के लिए 'ॐ नमो लक्ष्मी नारायणाय' का जाप जरूर करें।

नंबर 7 (7, 16, 25) केतु आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए एकांत में बैठें और 'ॐ' (Aum) का उच्चारण करें। फालतू के विचारों को मन से बाहर निकालें।

नंबर 8 (8, 17, 26) शनि अगर सेहत या करियर में रुकावट है, तो हनुमान चालीसा या हनुमान मंत्रों का जाप करें। बजरंगबली आपको साहस देंगे।