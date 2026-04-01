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Numerology: आज रात करें मैनिफेस्टेशन, जन्म तारीख बताएगी सही तरीका

Manifestation New Moon April 2026 Numerology Tips : 17 अप्रैल 2026 की अमावस्या पर जानें कैसे जन्म तारीख (Numerology) के अनुसार करें मैनिफेस्टेशन। हर नंबर के लिए खास उपाय, मंत्र और आसान तरीके जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 17, 2026

April New Moon 2026 Manifestation

Manifestation Night: April New Moon 2026 पर करें ये काम, बदल जाएगी किस्मत (फोटो सोर्स: Gemini AI)

April New Moon 2026 Manifestation : आज की रात किस्मत बदलने वाली है। 17 अप्रैल, 2026 ये कोई आम अमावस्या नहीं है। इस बार चंद्रमा मेष राशि में है, और ये नई शुरुआत और ताजा ऊर्जा का इशारा करता है। ज्योतिष के मुताबिक, अमावस्या पर पुरानी नेगेटिविटी को छोड़ देना चाहिए और अपनी नई ख्वाहिशों को सच्चाई में बदलने का सबसे अच्छा वक्त भी यही है। लेकिन एक बात कम ही लोग जानते हैं आपके जन्म की तारीख के हिसाब से मैनिफेस्ट करने का तरीका भी बदल जाता है। (Aries New Moon Manifestation by Birth Number)

Numerology Tips : अब सवाल ये है, आज रात आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए?

मेष राशि का असर: मेष की वजह से लोगों में आज जोश भी बढ़ेगा और थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी आ सकती है। गुस्से पर काबू रखें आज की असली जीत कूल रहने में है।

मैनिफेस्ट करने का सही तरीका: जब अपनी मुराद मांगें, तो चाहिए जैसे शब्द से बचें। इसके बजाय ऐसे कहिए, मेरे पास यह है,” या “मैं ये बन चुका हूं।” ब्रह्मांड आपकी सोच की अभी की वाइब पकड़ता है।

थोड़ा सा अरोमाथेरेपी: अगर हो सके तो आज चंदन या लैवेंडर की अगरबत्ती जला लें। इससे माहौल की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।

मूलांक के अनुसार आपका जादुई उपाय | April New Moon 2026 Manifestation by Birth Number

मूलांक (जन्म की तारीख)ग्रह स्वामीआज रात क्या करें?
नंबर 1 (1, 10, 19, 28)सूर्यभगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और 'त्राटक योग' (दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करना) करें।
नंबर 2 (2, 11, 20, 29)चंद्रमाएक सफेद मोमबत्ती जलाएं और शांत बैठकर 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें। यह मन को शांत कर इच्छा पूरी करेगा।
नंबर 3 (3, 12, 21, 30)गुरुसूर्यास्त के बाद चाँदनी में बैठें, पीली मोमबत्ती जलाएं और अपनी इच्छाओं का ध्यान (Meditation) करें।
नंबर 4 (4, 13, 22, 31)राहूओवरथिंकिंग छोड़कर एक ग्रे (Grey) मोमबत्ती जलाएं और कल्पना (Visualize) करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है।
नंबर 5 (5, 14, 23)बुधभगवान गणेश के सामने दीपक जलाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें। यह आपके संवाद और बुद्धि को बल देगा।
नंबर 6 (6, 15, 24)शुक्रआज चंद्रमा के साथ शुक्र भी मेष राशि में है। धन और प्रेम के लिए 'ॐ नमो लक्ष्मी नारायणाय' का जाप जरूर करें।
नंबर 7 (7, 16, 25)केतुआध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए एकांत में बैठें और 'ॐ' (Aum) का उच्चारण करें। फालतू के विचारों को मन से बाहर निकालें।
नंबर 8 (8, 17, 26)शनिअगर सेहत या करियर में रुकावट है, तो हनुमान चालीसा या हनुमान मंत्रों का जाप करें। बजरंगबली आपको साहस देंगे।
नंबर 9 (9, 18, 27)मंगलआज 'जर्नलिंग' करें। एक कागज पर अपना गुस्सा और पुरानी कड़वी यादें लिखें और उन्हें मन से विदा करें।

आखिर में, ध्यान रहे अमावस्या की रात को तांत्रिक चीजों से दूर रहें, शांति और सात्विकता के साथ पूजा या मेडिटेशन करें। ये रात आपकी है इसे अपने सपनों को सच करने में लगाइए।

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Published on:

17 Apr 2026 06:40 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology: आज रात करें मैनिफेस्टेशन, जन्म तारीख बताएगी सही तरीका

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