Chandra Dev Blessings: कर्क राशि पर रहती है चंद्र देव की विशेष कृपा, खूबसूरती और आकर्षण में होते हैं सबसे आगे

Chandra Dev Blessings Kark Rashi: ज्योतिष शास्त्र में चंद्र देव को मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक ग्रह माना जाता है। यह ग्रह व्यक्ति के स्वभाव, आकर्षण और जीवन में सुख-शांति पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रमा कर्क राशि (Cancer zodiac sign) के स्वामी होते हैं और अपनी तेज गति के कारण सभी राशियों पर जल्दी-जल्दी प्रभाव डालते हैं। जिन लोगों पर चंद्र देव की विशेष कृपा होती है, वे दिखने में आकर्षक, कोमल स्वभाव के और लोगों को अपनी ओर खींचने वाले होते हैं। आइए जानते हैं कि किस राशि पर चंद्र देव की विशेष कृपा बनी रहती है और इससे व्यक्ति के जीवन में क्या खास बदलाव आते हैं।