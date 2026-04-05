Chandra Gochar 2026: 1 महीने में 19 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे चंद्रमा, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मेष राशि पर बरसेगी कृपा, मिलेगा बड़ा फायदा

Chandra Gochar 2026: वैशाख 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा (Moon Transit 2026) 19 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा को मन, भावनाओं और सोच का कारक माना जाता है, इसलिए इनके बार-बार बदलते नक्षत्र का असर जीवन के कई पहलुओं पर देखने को मिलेगा। यह गोचर कुछ राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है, वहीं कुछ के लिए यह समय खुशियां और प्रगति के संकेत दे रहा है। खासतौर पर सिंह, कन्या, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों पर चंद्रमा (Chandra Gochar Effect) की विशेष कृपा बनी रह सकती है। आइए जानते हैं इन राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।