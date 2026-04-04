Saptahik Tarot Rashifal 5 April To 11 April 2026: तुला से मीन तक जानें, किसे मिलेगा लाभ और किसे सेहत-करियर में बरतनी होगी सावधानी

Saptahik Tarot Rashifal 5 April To 11 April 2026: 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस दौरान ग्रहों के महत्वपूर्ण संयोग जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में त्रिग्रही, मंगल आदित्य और बुधादित्य जैसे शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। इन योगों का असर करियर, सेहत और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा। ऐसे में कुछ राशियों को लाभ मिलेगा, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी।