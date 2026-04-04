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Saptahik Tarot Rashifal 5 April To 11 April 2026: तुला से मीन तक जानें, किसे मिलेगा लाभ और किसे सेहत-करियर में बरतनी होगी सावधानी

Saptahik Tarot Rashifal 5 April To 11 April 2026: इस सप्ताह ग्रहों और टैरो संकेतों का मिश्रण कई राशियों के लिए नए अवसर, तो कुछ के लिए सावधानी का संदेश लेकर आया है। आइए जानते हैं तुला से मीन तक का हाल, आसान और स्वाभाविक अंदाज में...

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 04, 2026

Weekly Tarot Horoscope, Tarot Rashifal

Saptahik Tarot Rashifal 5 April To 11 April 2026: तुला से मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 5 April To 11 April 2026: 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस दौरान ग्रहों के महत्वपूर्ण संयोग जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में त्रिग्रही, मंगल आदित्य और बुधादित्य जैसे शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। इन योगों का असर करियर, सेहत और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा। ऐसे में कुछ राशियों को लाभ मिलेगा, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके रुके हुए काम धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे। खासतौर पर सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी और कार्यक्षेत्र में जो बाधाएं आ रही थीं, वे कम होती नजर आएंगी।आपके वरिष्ठ आपकी क्षमता को परख सकते हैं, इसलिए अपने काम में पूरी ईमानदारी रखें। यह समय पुरानी आदतों को छोड़कर नई शुरुआत करने का भी है। बदलाव को अपनाने से आगे का रास्ता आसान बनेगा।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते आपका ध्यान काम और सेहत दोनों पर रहेगा। खुद को ज्यादा थकाने से बचें और लंबी यात्राओं को टालना ही बेहतर होगा।अगर मन बेचैन रहे, तो थोड़ा समय ध्यान या शांति में बिताएं इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा। परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

आपके प्रयास इस सप्ताह रंग लाएंगे। नए लोगों से जुड़ाव होगा और ये संबंध आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकते हैं।आर्थिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। परिवार, खासकर संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको अपने पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है, लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है।स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। खुद को ऊर्जा देने के लिए नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच अपनाएं।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा संकेत दे रहा है। नई योजनाएं लागू हो सकती हैं और धन का प्रवाह भी बना रहेगा।हालांकि, कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिससे योजनाएं समय पर पूरी न हों। सेहत को लेकर अनियमितता से बचें और दिनचर्या संतुलित रखें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपके जीवन में कोई नया आकर्षण या खास व्यक्ति आ सकता है, जो आपके मन को प्रभावित करेगा।काम के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और सफलता भी मिलेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, छोटी बातों को नजरअंदाज न करें।

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साप्ताहिक राशिफल

Published on:

04 Apr 2026 10:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Tarot Rashifal 5 April To 11 April 2026: तुला से मीन तक जानें, किसे मिलेगा लाभ और किसे सेहत-करियर में बरतनी होगी सावधानी

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