Aaj Ka Rashifal 5 April 2026 : राशिफल 5 अप्रैल 2026: संकष्ट चतुर्थी और ईस्टर संडे का खास संयोग, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

आज कर्क राशि के लिए सितारे कहते हैं कि आपका दिन आज उत्तम रहेगा। काम की तलाश कर रहे लोगों को आज सफलता मिलेगी। नौकरी और कारोबार में आज आपकी स्थिति बेहतर होगी। आपको किसी भी काम में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और का्म के प्रति गंभीर होना चाहिए नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। सहकर्मियों और सहयोगियों से तालमेल बनाए रखेंगे जिससे आपको अपने काम में फायदा मिलेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से झगड़ा होने की आशंका है इसलिए विवादित विषयों पर चर्चा से दूर रहें। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इसका शुभ फल भी इनको प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में अपनी बुद्धि से काम लें किसी की बातों में आकर निवेश न करें।