Rashifal 4 April 2026 : सर्वार्थसिद्धि योग में चमकेगी इन 7 राशियों की किस्मत, जानें शनिवार का भविष्यफल

आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट को लेकर आप भाग-दौड़ करेंगे और थोड़े चिंतित रहेंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिससे आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। प्रॉपर्टी के काम में आज आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जमीन या मकान का सौदा करने जा रहे हैं तो कागजात को ठीक से पढ लें फिर हस्ताक्षर करें। आज आपको अपने किसी भी मित्र को बिना सोचे-समझे किसी बात को लेकर हां नहीं करना चाहिए नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। जीवनसाथी से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी।