Rashifal 4 April 2026 : सर्वार्थसिद्धि योग में चमकेगी इन 7 राशियों की किस्मत, जानें शनिवार का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 4 April 2026 : आज का राशिफल: 4 अप्रैल 2026, शनिवार (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Aaj Ka Rashifal 4 April 2026 :राशिफल 4 अप्रैल 2026 : आज शनिवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आज सर्वार्थसिद्धि योग (Sarvartha Siddhi Yoga) का निर्माण हो रहा है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि प्रातः 10:09 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। स्वाती नक्षत्र रात्रि 9:36 बजे तक प्रभावी रहेगा, फिर विशाखा नक्षत्र शुरू होगा।
आज का दिन कई राशियों के लिए सफलता, धन लाभ और नए अवसर लेकर आ सकता है, वहीं कुछ राशियों को सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। आपके हाथों आज कोई शुभ और परोपकार का काम होगा। आपके सितारे कहते हैं कि आप अपने काम से ज्यादा दूसरों के काम पर ध्यान देंगे जिससे आपका अपना काम आज प्रभावित होगा। आपके शत्रु आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, विरोधियों से आपको सतर्क रहना चाहिए। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको कोई पुराना लेन-देन समय पर चुकाना होगा, अन्यथा इसमें आपको परेशानी का सामना करना होगा।
आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपको अपनी संतान की ओर से कोई अच्छी और उत्साहजनक खबर मिल सकती है। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको परेशानी से राहत मिलेगी। आज आपके घर किसी मेहमान के आगमन से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सहयोग और स्नेह बना रहेगा। बढते खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे।
आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए उन्नतिदायक रहेगा। आपको कोई नई संपत्ति मिलने के योग नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको आज संपत्ति से संबंधित मामलों में बेहद सतर्क रहना होगा। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका कार्यभार बढ़ा सकते हैं, जिससे आप व्यस्त रहेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। वैवाहिक जीवन में आपको जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको किसी दोस्त के घर दावत पर जाने का मौका मिल सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी से करें।
आज का दिन कर्क राशि के जातकों को अचानक लाभ दिलाने वाला रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आज आप प्रसन्न रहेंगे। आज आपको परिवार के किसी भी सदस्य के करियर से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी और भावुकता में नहीं लेना चाहिए। पारिवारिक जीवन में बड़े फैसले लेने से पहले घर के वरिष्ठजनों से जरूर बात करें। अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आज आपका मान-सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेहत के मामले में आपको अनदेखी से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से आपको सहयोग मिेलेगा।
आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। सरकारी क्षेत्र के काम में आज आपको सफलता मिलेगी। लेकिन निवेश के मामले में आपको आज सतर्कता से काम करना होगा। आपका पैसा फंस सकता है। आपको अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए अन्यथा परेशानी हो सकती है। आज आपका कोई रुका हुआ काम समय पर पूरा हो जाएगा। काम की अधिकता के कारण आपको थकान महसूस हो सकती है। छात्र आज प्रतियोगिता में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिल सकता है जिससे कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी।
आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आनंददायक रहेगा। रचनात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि रहेगी। लेकिन छात्रों को आज अपनी पढ़ाई और शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा। आज आपको परिवार में चल रही किसी समस्या का समाधान करने के लिए जीवनसाथी से सहयोग की आवश्यकता होगी। लव लाइफ के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में नहीं हैं, प्रेमी से किसी बात पर आपका मतभेद हो सकता है। यदि आपने पहले किसी को पैसा उधार दिया था तो आज वह पैसा वापस मिलने से आपको खुशी होगी। आपके लिए सलाह है कि क्रोध और वाणी पर आप संयम रखें।
आज का दिन तुला राशि के लिए उपलब्धि लेकर आने वाला है। जीवनसाथी के सहयोग और सानिध्य से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा। मौसम की प्रतिकूल प्रकृति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण आप सर्दी, खांसी आदि जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। वैसे आज कमाई के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आपको आय के कुछ नए स्रोत मिलेंगे। आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बहनों से आपको स्नेह और लाभ मिलेगा। काफी समय से अटका हुआ आपका कोई काम आज पूरा हो सकता है।
आर्थिक मामलों में आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ लाभदायक रहेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होने से आप आज आनंदित होंगे। अपने कुछ पुराने कर्ज चुकाने में आज सफल रहेंगे। आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होगी जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। पारिवारिक जीवन में आज का दिन आपके लिए सुखद रहेगा। लव लाइफ में आज प्रेमी के साथ आपका रोमांटिक समय बीतेगा। शिक्षा और शिक्षण कार्य से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है।
आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सांसारिक सुख साधनों में वृद्धि लेकर आएगा। कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला चल रहा है तो आपको आज उसमें सफलता मिलेगी। किसी बात को लेकर पार्टनर से आपकी बहस हो सकती है, जिससे आप तनावग्रस्त रहेंगे। आप अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजों की खरीदारी पर धन खर्च कर सकते हैं। आपके कुछ नए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है।
आज का दिन मकर राशि के लिए लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आज ऑफिस के काम को जल्दी पूरा करके घर आने का प्रयास करेंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी योजना का लाभ मिलेगा। वाहन का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। अचानक आज आपका खर्च बढ़ सकता है। दोस्तों के साथ आज आपका समय मनोरंजक बीतेगा और आप रुचिकर भोजन का आनंद लेंगे। आपको शाम तक आज कोई अच्छी खबर मिलेगी।
आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट को लेकर आप भाग-दौड़ करेंगे और थोड़े चिंतित रहेंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिससे आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। प्रॉपर्टी के काम में आज आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जमीन या मकान का सौदा करने जा रहे हैं तो कागजात को ठीक से पढ लें फिर हस्ताक्षर करें। आज आपको अपने किसी भी मित्र को बिना सोचे-समझे किसी बात को लेकर हां नहीं करना चाहिए नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। जीवनसाथी से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी।
बिजनस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन सुखद रहने वाला है। आपकी कोई डील जो लंबे समय से अटक रही थी आज वह फाइनल हो सकती है। कारोबार में आज आपको अपनी योजना का लाभ मिलेगा। शाम को आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। माता पिता से आपको आज सहयोग मिलेगा जिससे आपका मनोबल बढेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से राहत मिलेगी और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिेलेगी। आज धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि होगी।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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